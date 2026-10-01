Día Internacional del Vodka: el protagonista de los cócteles de autor

De sabor neutro y gran versatilidad, se convirtió en un ingrediente clave para crear combinaciones innovadoras detrás de las barras.

Cada 4 de octubre se celebra el Día Internacional del Vodka , una fecha que pone el foco en una de las bebidas más utilizadas en la coctelería. Por su sabor neutro y su versatilidad, el vodka se convirtió en protagonista de numerosos cócteles de autor , tanto en bares como en propuestas gastronómicas.

En Misión BA , restaurante y club boutique de Palermo, la propuesta de coctelería incorpora distintas alternativas a base de vodka, desde combinaciones de autor hasta clásicos internacionales. Entre las opciones se encuentra Munin, elaborado con vodka Smirnoff de frambuesa, Aperol, syrup de lychee, lima, menta y frutos rojos.

La carta también incluye Moscow Mule, con vodka, limón, ginger ale y menta; Espresso Martini, con vodka, cold brew y licor de café, y opciones más simples como Vodka Tonic y Red Bull Energy Drink & Vodka. La Caipiroska, por su parte, combina vodka, lima y almíbar simple, con la posibilidad de agregar maracuyá o frutos rojos. Como parte de su propuesta, Misión BA ofrece todos los días de 20 a 22 h un Happy Hour 2x1 en cócteles clásicos, una alternativa para comenzar la noche en el espacio que combina gastronomía, coctelería y música.

Con motivo del Día Internacional del Vodka, Punto Mona ofrecerá durante esa jornada una selección especial de cócteles a $10.000, que incluirá Bloody, Cosmo y Carozo. El bar creado por Mona Gallosi, ubicado en Chacarita, combina diseño industrial, deck exterior y una barra central donde conviven DJ sets y música en vinilos.

Dentro de su propuesta de coctelería se encuentra el Carozo sin temporada, elaborado con triple seco, frambuesa, ciruela, lima y naranja, además del Agua de vida, con eau de vie de pera, vermut blanco de sidra, Grand Marnier y manzana. La carta gastronómica exhibe platitos para compartir, principales, alternativas vegetarianas y opciones entre panes. El espacio se completa con livings de inspiración neoyorquina y una propuesta centrada en la hospitalidad.

Dirección: Fraga 93, Chacarita.

CÓCTELES Y POR MEDIDA EN PORTE

Ubicado en la planta baja de un petit hotel de estilo francés del 1900 en Recoleta, PORTE, propone cocina de bistró, quesos, vinos y coctelería de lujo.

Dirección: Azcuénaga 1268, Recoleta.

La barra, a cargo de Ezequiel Cunzolo, socio y head bartender, incluye una selección de vodkas por medida de distintos países, con etiquetas como Absolut de Suecia, Finlandia de Finlandia, Grey Goose de Francia, Belvedere y Pravda de Polonia, Stolichnaya de Rusia y Danzka de Dinamarca. Entre los cocktails, se destacan Asteroide B612 -Absolut, pomelo rosado, berries y verjus-, y La Rosa -Absolut, Blumbeÿ, verjus, hibiscus, cranberry y rosas-, inspirados en el clásico de Saint Exupéry, El Principito.

AMPLIA VARIEDAD EN EL ROOFTOP DE BESTIAL FLY BAR

En el piso 11 de Bestial Fly Bar, en Palermo, la propuesta de coctelería incorpora distintas opciones con vodka, en un espacio con vista 360°, pisos de ónix y techos espejados. Entre los cócteles de autor se encuentra el Cíclope, que combina vodka macerado con nibs de cacao, óleo de banana, cold brew y almíbar.

Dirección: Humboldt 2495, piso 11, Palermo.

La carta incluye además el Chaplin, preparado con Sernova, ciruela, gota de miel, bitter de jengibre y limón; el Chavo, con Smirnoff de tamarindo, maracuyá y almíbar simple, y el Trooper, a base de Sernova, Ramazzotti, Orange Curaçao y almíbar simple. También se pueden pedir seis etiquetas de vodka por medida, entre ellas Grey Goose, Pravda y Beluga. La cocina, a cargo del chef Javier Recalde, combina influencias nikkei, latinoamericanas y europeas, mientras DJs, artistas y performances forman parte de la programación nocturna.

CON MÚSICA DE FONDO EN MIXTAPE

En Belgrano, Mixtape, reconocido como el primer bar de estilo kissa de Buenos Aires, suma a su carta habitual diferentes cócteles preparados con vodka.

Dirección: Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano.

Entre ellos se encuentra The Pornstar, que combina Wyborowa Vodka, espumante seco, mamón, maracuyá y coco; The Apple Martini, elaborado con vodka Wyborowa, gin, cordial de manzanas Granny Smith y peras, y Vodka Sernova con Ginger Ale, una alternativa más directa que lleva Sernova, Ginger Ale Britvic y una rodaja de lima. La propuesta de bebidas se integra a un concepto gastronómico y cultural en el que la música ocupa un lugar central. En la terraza de Haiku, el espacio ofrece una selección que recorre distintos géneros y formatos, desde vinilos hasta CD, como parte de la identidad del bar.