Día del Cinnamon Roll: dónde probar los mejores rolls de canela en Buenos Aires

Opciones para disfrutar este clásico de la pastelería, desde versiones tradicionales hasta propuestas con distintos rellenos y toppings.

Cada 4 de octubre se celebra el Día del Cinnamon Roll , una fecha ideal para darse un gusto con este clásico de la pastelería. En Buenos Aires hay distintas propuestas para probar rolls de canela, con recetas que van desde las versiones más tradicionales hasta alternativas con nuevos sabores y coberturas.

En Sole di Parma , la pastelería y focacceria artesanal de Tigre, el cinnamon roll se prepara siguiendo una receta tradicional y de manera completamente artesanal. La masa se hornea hasta lograr una textura suave y esponjosa, mientras que en su interior combina manteca de alta calidad y canela, ingredientes que durante la cocción desarrollan aromas cálidos y notas dulces y especiadas.

Como toque final, se corona con una cobertura de cream cheese frosting, que aporta cremosidad y equilibra los sabores. Disponible durante todo el día, esta preparación resulta ideal para quienes disfrutan de una pausa dulce a media mañana o de una merienda por la tarde.

En Café Mulé , la pausa dulce tiene su propio protagonista: el roll de canela, una pieza de pastelería que combina el perfume especiado de la canela con una textura tierna y una terminación que permite elegir entre dos versiones.

La propuesta se puede pedir con azúcar impalpable o con glaseado de naranja, una alternativa que suma un matiz cítrico y aporta un contraste a cada bocado. Ubicado sobre la costanera de Chascomús, frente a la laguna, en los días cálidos, la recomendación es probarlo junto a un caramel macchiato en su versión fría; cuando baja la temperatura, un mocaccino o un cappuccino doble completan la combinación.

Dirección: Av. Costanera Nº 4, Chascomús.

GLASEADOS EN LAS MEDIALUNAS DEL ABUELO

Las Medialunas del Abuelo suma a su propuesta de pastelería los rolls de canela, una alternativa para quienes buscan algo dulce para acompañar el café o disfrutar en una pausa durante el día. La propuesta incluye el roll de canela y una versión con crema pastelera y pasas de uva, ambos con glaseado.

LAS MEDIALUNAS DEL ABUELO.

Elaborados en la fábrica de la marca y distribuidos a sucursales de todo el país, los rolls están disponibles durante todo el año. Se pueden consumir en el local, pedir para llevar o recibir por delivery.

LAS MEDIALUNAS DEL ABUELO.

UN ROLL ESPECIAL EN ALICIA Y EL GATO

En Alicia y el Gato, restaurante temático de Caballito, la elaboración artesanal marca una carta all day con preparaciones cuidadas, sin excesos de azúcar ni aditivos. Entre las opciones de pastelería se destaca el roll Alicioso, un roll de canela de elaboración propia, cubierto con frosting de queso crema y terminado con canela espolvoreada.

Dirección: Espinosa 79, Caballito.

Es una opción para acompañar el café de especialidad de la casa de origen colombiano y disfrutar a cualquier hora del día en un espacio de fantasía, con pisos ajedrezados, pasadizos, piezas de ajedrez gigantes y paredes cubiertas de rosas que recrean el universo de Alicia, tanto en la ambientación como en la mesa.

Dirección: Espinosa 79, Caballito.

PARTE DEL BRUNCH EN AIRE LIBRE

En Aire Libre, el restaurante de Belgrano dirigido por el chef ejecutivo Julián del Pino, los domingos el brunch cuenta con una pieza de vinessoirie muy buscada: el cinnamon roll. Esta pieza de pastelería clásica se elabora de manera 100% artesanal, desde la preparación de la masa hasta el armado de cada unidad. La masa estilo brioche se rellena con una mezcla de canela y azúcar y se enrolla a mano para formar sus capas.

Dirección: Av. del Libertador 6327, Belgrano.

Luego atraviesa un proceso de levado antes de la cocción, que permite obtener una superficie dorada y un interior tierno. Después de salir del horno se baña con una abundante capa de glaseado. Una opción ideal para combinar con las distintas opciones que ofrece la carta para disfrutar de un sunday brunch a medida.