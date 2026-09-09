La Casa Blanca retiró el juego "Construye el muro" tras un reclamo de Tetris

“Build the Wall” fue retirado del sitio de la administración Trump después de que The Tetris Company cuestionara su similitud con el clásico videojuego.

The Tetris Company cuestionó la similitud entre “Build the Wall” y el clásico videojuego y negó haber participado en su creación.

La Casa Blanca retiró de su sitio web el videojuego “Build the Wall” después de que The Tetris Company, propietaria de los derechos de Tetris, presentara una queja por la similitud entre ambos títulos. El juego formaba parte de una colección de propuestas arcade publicadas recientemente por la administración Trump.

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La iniciativa había generado polémica desde su lanzamiento, especialmente por el contenido de algunos de los videojuegos. En el caso de “Build the Wall” , la dinámica consistía en apilar bloques de diferentes formas y tamaños, una mecánica que recordaba claramente al clásico Tetris.

El objetivo declarado del juego era construir un muro para impedir un “asedio fronterizo zombi” , una propuesta que también recibió fuertes críticas y fue cuestionada por su contenido considerado racista.

Después de que se conociera públicamente la existencia de “Build the Wall”, The Tetris Company se desvinculó de su desarrollo y dejó en claro que no había participado en la creación del título publicado por la Casa Blanca.

"The Tetris Company no estuvo involucrada en la creación de 'Build the Wall'", declaró la compañía en una publicación de Instagram . En el mismo mensaje, además, advirtió: "Nos tomamos muy en serio la infracción de derechos de autor".

“Build the Wall” recibió críticas por su contenido y por el objetivo de construir un muro frente a un supuesto “asedio fronterizo zombi”.

Poco después, el videojuego dejó de estar disponible en el sitio oficial de la administración estadounidense. La dirección que anteriormente permitía acceder a “Build the Wall” ahora devuelve un error 404, una señal de que la página fue retirada.

La desaparición del juego fue detectada inicialmente por Kotaku, que informó que “Build the Wall” ya no podía encontrarse en la sección de videojuegos de la Casa Blanca. Por el momento, la administración Trump no brindó una explicación pública sobre el retiro.

TechCrunch se puso en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre la eliminación del videojuego y el reclamo realizado por The Tetris Company.

La Casa Blanca mantiene otros videojuegos en su sitio

Aunque “Build the Wall” fue eliminado, la sección de videojuegos de la Casa Blanca continúa disponible en internet y todavía incluye otros títulos publicados por la administración Trump.

Uno de ellos es “Rio Run”, un videojuego en el que los jugadores controlan a un personaje masculino blanco. La dinámica propuesta consiste en intentar deportar a la mayor cantidad posible de personajes inmigrantes.

La publicación de estos videojuegos forma parte de una inusual estrategia de la Casa Blanca, que recientemente incorporó varios títulos de estilo arcade a su página oficial. La propuesta generó críticas tanto por sus contenidos como por algunas de las referencias utilizadas en las mecánicas de juego.

El caso de “Build the Wall” sumó además una controversia vinculada con la propiedad intelectual, luego de que la empresa responsable de Tetris señalara públicamente que no había autorizado ni participado en su creación y remarcase la importancia de proteger sus derechos de autor.

Por ahora, el videojuego ya no puede ser utilizado desde la página oficial de la Casa Blanca, mientras permanece disponible parte de la colección arcade que la administración Trump había incorporado a su sitio.