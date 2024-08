Cocina "tecnoemocional": llegó a la Argentina el primer restaurante con experiencia gastronómica 360°

El salón cuenta con una gran mesa blanca en el centro, con solo 16 sillas blancas, rodeadas por paredes -también muy al estilo lienzo- que poco a poco se comienzan a “pintar” con paisajes y lugares creados a través de proyecciones.

image.png

El objetivo está cumplido: los comensales se “transportan”, mientras disfrutan de la comida, a 12 mundos diferentes y mágicos, siempre guiados por un maestro de ceremonias.

Durante el recorrido se siente frío y calor; se pasa de la noche al día y de un lugar a otro, a través de juegos de imágenes, luces, sonido, aromas, temperatura controlada y vibración, que hacen la vivencia aún más real.

Bienvenidos a la gastronomía del futuro

"Hace unos cinco años me cuestioné sobre el futuro de la gastronomía y me intrigó la idea de la realidad virtual. Desde entonces, trabajamos en lo que ahora es una cápsula gastronómica de inmersión multisensorial, una realidad tangible. Frenessì hoy es un sueño hecho realidad en Colombia y Argentina con pronta expansión a Europa y otros países de la región" , comentó Jairo Palacios Ospina, CEO y Co Fundador de Frenessì Argentina.

image.png

En el concepto y puesta en marcha de Frenessì, del Grupo Seratta, intervino un grupo interdisciplinario muy selecto, compuesto no solo por chefs, bartenders y sommeliers, sino que también por ingenieros, diseñadores, ilusionistas, luminotécnicos y creativos entre otros.

Se hicieron acuerdos con importantes empresas de tecnología para unir esfuerzos y darle vida a este lugar que cuenta con una de las mejores salas del país en cuanto al ambiente Dolby amos, lo que permite una calidad de sonido imponente que se suma al uso de una tecnología. poco habitual en el mundo de la restauración.

Cocina de autor con sabor umami

En Frenessì la gastronomía es Arte, y el viaje se hace desde los sentidos para descubrir los sabores y aromas que ofrece la cocina de autor. No existe carta, sino que se sirve un menú degustación con su respectivo matrimonio.

image.png

Compuesto por 10 pasos, el menú de Frenessì -creado por Juan Camilo Rico, chef corporativo del Grupo Seratta; Adrián León, chef corporativo de campo di Fiori y Jairo Palacios, que además es el “chef” creativo, fue cuidadosamente diseñado para contar historias a través de cada plato.

Además, los chefs Rubén Trincado y Félix Jiménez, que cuentan en su haber con Estrellas Michelin y Soles Repsol, también hicieron importantes aportes. El argentino Mauro Belot recibió capacitación en Bogotá por parte de los creadores y trasladó los sabores al paladar local teniendo en cuenta los insumos, geografía y proveedores de la mejor materia prima que se consigue en el país.

image.png

Cada bocado del menú tiene un sabor umami porque los chefs estudiaron diferentes productos para entender su versatilidad y poder modificarlos; crear tambiénon mezclas, texturas y la propuesta gastronómica de productos Argentinos se llevó a la alta cocina con presentaciones disyuntivas. En Frenessì se unen vinos, mitología, gastronomía y tecnología con una propuesta muy cuidada. Bienvenidos al futuro de la gastronomía.

image.png

Cocina "tecnoemocional": cómo es el menú de 10 pasos

Esta innovadora propuesta gastronómica busca celebrar los sabores de toda Argentina. La armonía entre los sabores, los aromas, los sonidos e incluso las temperaturas de cada región, se convierte en parte esencial de esta experiencia única.