"Colonia del Sacramento está ante una oportunidad histórica, en términos turísticos y de desarrollo integral"

Después estudió ingeniería en la Universidad de Morón. "En el 2000 comenzó un momento muy malo para la Argentina y la actividad de la construcción se derrumbó. Empecé a buscar algunas alternativas y encontré una veta en el desarrollo inmobiliario, siendo directamente el gestor del negocio", continúa el empresario.

Nueve años más tarde, en una escapada a Punta del Este, Castellano y su socio bajaron del barco y en Santa Ana decidieron entrar a una inmobiliaria "a despuntar el vicio, de curiosos, porque el desarrollador inmobiliario tiene ese gen". En resumen, a la vuelta de ese viaje terminaron comprando un balneario entero (Ensueño) que había sido subdividido en el año 47 y había quedado abandonado. "Conocí a una persona que lo había querido reflotar, que no había podido y que tenía a la venta todo. Buscamos inversores y compramos casi 400 lotes. Después empezamos a venir con interesados en comprar el producto, dando valor a ese producto, posicionándolo en el mercado. Es un balneario muy lindo que combina el bosque con una playa muy bonita de arenas blancas. Pusimos en marcha un engranaje que ya tiene más de una década", repasa el presidente de la Asociación Turística de Colonia y aclara que "el emprendimiento es de uso residencial y también con fines turísticos, ya que tiene una buena dinámica de alquileres de un público que lo elige para descansar".

Cuna para inversores argentinos

Argentina es el primer país emisor no solamente de turistas, sino también de inversores del Uruguay, y de la ciudad de Colonia en particular. Castellano decidió comprar tierra y eligió el terreno dónde hoy se emplazan el hotel Dazzler Colonia y Dos Orillas, un edificio mixto con el concepto de Condo Hotel. "Nos asociamos al estudio Vanguardia Arquitectos, que nos acompaña en la mayoría de nuestros emprendimientos, son amigos de toda la vida".

El lanzamiento del proyecto en Buenos Aires fue atípico. En dos días de preventa se vendieron unidades funcionales por 5 millones de dólares. "Era otra Argentina, otro contexto", opina Castellano, que en ese recorrido conoció a su compañera de vida desde hace 11 años. "Mi mujer (Débora) fue la primera vendedora que tuvo el showroom del edificio".

castellano3.jpg "Las noticias que llegan desde la Argentina sobre los elevados precios en Uruguay en la mayoría de los casos no son ciertas", dispara Castellano.

Pasaron los años, llega el 2016 y Castellano es invitado a presidir la Asociación de Desarrolladores, que aún hoy lidera. Se trata de una asociación de desarrolladores inmobiliarios, pero está integrada también por otros empresarios de distintos sectores. "No somos muchos, pero somos fuertes", afirma y aclara: "no por lo económico, sino por lo que ha conseguido cada uno, por la representatividad. Todos tenemos una visión, una mirada de futuro y eso ayuda muchísimo a pensar".

Periodista.: En plena pandemia asumís la presidencia de la Asociación Turística del departamento de Colonia.

Andrés Castellano: Si. El 11 de septiembre de 2020. Se trata de una cámara de cámaras. Hay desarrolladores, inmobiliarios, hoteleros, gastronómicos, rentadoras, guías de turismo, artesanos, el transporte fluvial y las bodegas del departamento, que es un espacio creado hace poco. Es un espacio muy representativo, un espacio ideal para generar transformaciones. Uno desde cualquier lugar puede, por supuesto, generar algo, pero cuando el espacio tiene poder y representatividad, es posible transformar. La comisión directiva es un lujo, todos están comprometidos con el futuro de Colonia.

P.: ¿Tiene articulación público-privada?

A.C.: La asociación es privada, pero el eje de nuestra gestión es la articulación público-privada. Necesitábamos cuatro patas y un puente. Las cuatro patas son:

Un plan de gestión: profesionalizar la gestión porque las instituciones de esta magnitud, por lo general no pueden contratar un profesional a cargo que la lleve adelante, porque los dirigentes tenemos tiempo finito, tenemos nuestras empresas, tenemos nuestros negocios, tenemos que atender nuestras cosas, y podemos dedicar algo de tiempo, pero no todo.

Un profesional que lo lleve adelante: trajimos a Andrea Schunk que es nuestra Directora Ejecutiva, que había sido directora de turismo aquí en Colonia, después fue al ministerio y luego fue directora en Río Negro.

Financiamiento: cuando nosotros asumimos, la cuota que se recaudaba por los socios, respecto al presupuesto al cual queríamos llegar, no llegaba ni al 5%, entonces había que generar presupuesto. Allí, previo a asumir, nos sentamos con el Intendente, el Dr. Moreira, le planteamos la idea, y por supuesto nos apoyó. Ese fue el puntapié de la articulación. Estoy agradecido por lo que hemos hecho desde el primer día con la intendencia, especialmente con la dirección de turismo, tanto con Roque Baudean cuando era director, como con Martín de Freitas hoy, y con el intendente y todo su equipo de trabajo, por supuesto.

P.: ¿Y la cuarta pata?

A.C.: Dirigentes comprometidos. Necesitas por lo menos una tanda grande de 8, 10, 12 dirigentes que se comprometan, que laburen y ahí me saco el sombrero, porque hay un equipo de dirigentes de primer nivel. Creamos cuatro comités de trabajo representativos, que son subcomisiones pero se llaman así por estatuto: financiamiento, eventos y culturas, marketing y promoción y regularización de circuitos informales de turismo.

P.: ¿Este último tienen el fin de encontrar una solución a la competencia desleal?

A.C.: Así es, entre los alquileres de unidades funcionales por las plataformas, contra los hoteles regulados. Hay que regular urgente con una ley para no perder la capacidad instalada. Es un trabajo a largo plazo. Estamos trabajando ahora en dos leyes que ya está en manos del ministro Tabaré Viera, quien no expresó su apoyo. Ya está hablado entre el ministro y Ferres, el secretario de presidencia. Es necesario buscar los mecanismos para que tributen, no es ni más ni menos que eso. Nadie quiere que desaparezca ese mercado. Pero necesitamos que la competencia sea leal.

P: ¿Cómo es la relación con el Ejecutivo?

A.C.: Excelente. Tenemos muy buena receptividad. A veces las cosas se pueden, a veces no tanto, pero el Estado Nacional siempre está presente.

P.: La Argentina es, desde siempre, el principal país emisor de visitantes a Colonia. ¿Cómo trabajan hacia afuera para seducir a otros turistas, como los brasileros, europeos, asiáticos?

A.C.: El desafío a mediano plazo es que nos visiten más brasileños. Colonia ha venido creciendo en ese segmento hasta la prepandemia. Tenemos que hacer un trabajo muy fuerte en Río Grande do Sul. Colonia del Sacramento fue la primera ciudad del estado de Río Grande do Sul, fundado por portugueses en 1680. Los portugueses, cuando se retiran expulsados por los españoles fundan Pelotas. Entonces muchos se sienten un poco uruguayos. Ahí estamos trabajando por un hermanamiento. Por supuesto que tiene que tener contenido, eso va en la parte pública, nosotros lo estimulamos, lo gestionamos. Nuestro desafío es triplicar la cantidad de brasileros que visitan Colonia.

P.: Y tienen mucho producto y servicio para crecerles

A.C.: Muchísimo. En este contexto es muy importante la ruta del vino. Hemos convocado a las bodegas del departamento de Colonia a agruparse, creando Bodegas de Colonia. Antes existía Bodegas de Carmelo, que eran 7, más 6 bodegas que estaban en el resto del territorio. Nosotros buscamos que ellos tengan, sin perder la identidad, una asociación que los nuclee. Así se formó Bodegas de Colonia. El vino es un elemento traccionador muy potente para el turista, y sobre todo para el público brasilero.

P.: ¿Las bodegas cuentan con buena infraestructura y servicios para ofrecer turismo enológico de calidad?

A.C.: Están bien, creciendo. De las trece bodegas del departamento, todas tienen servicio turístico. Se las puede visitar, hacer recorridos con degustación. Algunas de ellas tienen alojamiento, y otras lo están por construir. Tenemos la ruta del queso también, yendo hacia Nueva Helvecia. Los productos que tiene Colonia son excelentes; el vino, los quesos, los lácteos en general, los dulces y las olivas, que son de primer nivel mundial. Hay que potenciar eso, porque el turismo ya no es el producto ni el destino, hoy el turismo es experiencias.

P.: ¿Cómo seducir al turista argentino teniendo en cuenta la macro en la Argentina y otras trabas para viajar al exterior como el Impuesto PAIS (30%) y el 35% que se retiene a cuenta de Ganancias?.

A.C.: Es todo un tema. De todos modos, nosotros hicimos hace poquito un estudio que le pedimos a Price, que es un relevamiento de la canasta turística de Colonia comparada con Mendoza, Mar del Plata y Buenos Aires. Y dio que Colonia es más cara que Buenos Aires, pero más barata que los otros destinos de Argentina.

P.: ¿En qué se basa esa canasta básica?

A.C.: En una noche de hotel 4 estrellas, una comida al paso, otra en un restaurant medio, un litro de combustible, una bajada de bandera de taxi, un café, un agua mineral y algunos otros insumos. Las noticias que llegan desde la Argentina sobre los elevados precios en Uruguay en la mayoría de los casos no son ciertas. La hotelería, por ejemplo, está más barata acá que en Argentina. Pero si solo agarran el supermercado, un menú ejecutivo de Buenos Aires, y además lo que compran en turismo en Argentina lo compran con Previaje, claramente van a dar los números a favor de la Argentina. Está mal hacer eso, no es serio.

P.: ¿Hoy Colonia es el único destino de Uruguay completamente desestacionalizado?

A.C.: Considero que sí. Es el único que tiene turismo todo el año, y te voy a decir otra cosa más; Colonia es el único lugar del Uruguay que vos no necesitas emanciparte de Buenos Aires para vivir. El único en Uruguay, por la cercanía. También es un destino muy fértil para invertir. Es un producto único, y representa una gran oportunidad en este momento. Algunos me dicen: "estás loco, hay una simultaneidad de situaciones negativas en la región, además de la coyuntura general del mundo", pero yo considero que este es el momento ideal para apostar por el destino. El proyecto Más Colonia, por ejemplo, es un proyecto transformador.

P.: ¿De qué se trata?

A.C.: Mas Colonia es un proyecto de desarrollo inmobiliario en una fracción de tierra que sale de Ferrando, hacia el lado del aeropuerto. Abarca toda la costa. Esa tierra es de Carlos Batista, un argentino de 91 años que vive en Colonia. Su hijo Eduardo, es desarrollador, dueño de Plaza Logística. Carlos tuvo varios intentos de desarrollar esa tierra, uno con Costantini, otro con unos españoles. Ahora Eduardo Batista dijo: “lo vamos a desarrollar nosotros”. La diferencia de este proyecto con los anteriores frustrados es que este está apalancado en la matriz de empleo para el ABC1 de Buenos Aires. Los otros actos fallidos eran como armar un country en Colonia para vendérselo a porteños de alto poder adquisitivo. En este caso es la radicación de empresas de la industria del conocimiento en Colonia. Es abierto, no se trata de un barrio cerrado. Con la convocatoria de ese nivel de empresas, te garantizan 500 empleados por cada una, y empezás a transformar la matriz. Además es una industria que paga muy bien. Ya confirmaron que vendrán las desarrolladoras más importantes de la Argentina; una especialista en vivienda urbana, otra especialista en edificios, más algunas compañías uruguayas de renombre vinculadas al real estate.

P.: ¿Qué proyección tiene el emprendimiento?

A.C.: El proyecto general lo marcaron a 20 años, pero el primer impacto, sobre trece hectáreas, es rápido. El lugar es soñado, tiene 7 kilómetros de playa.

P.: ¿Que desafíos ves para Colonia?

A.C.: Estamos ante una oportunidad histórica, en términos turísticos y de desarrollo integral. Colonia es el lugar ideal para vivir. Y no es solamente Colonia del Sacramento, el departamento entero tiene un gran potencial. Es el principal exportador del Uruguay. Lo más interesante es que aún hay mucho para hacer. Estamos en el buen camino.