No es Tandil: el rincón de Buenos Aires que se robará tu corazón con los mejores fiambres de la provincia

Esta localidad escondida cuenta con una tradición gastronómica única y atrae todo tipo de visitantes durante el año.

Este es el pueblo con los mejores fiambres del país.

A día de hoy, todavía existen esos destinos bonaerenses que conservan la esencia de los pueblos rurales . Con calles tranquilas, construcciones históricas y una fuerte producción artesanal, hay localidades que se transformaron en las alternativas más elegidas para escapadas de fin de semana.

Sin tener que alejarse demasiado, existe una localidad que logró construir una reputación que va más allá de las fronteras del partido de Junín. Su mayor atractivo es una propuesta culinaria muy elogiada por quienes buscan sabores tradicionales y recetas que se vienen pasando de generación en generación.

Agustín Roca pertenece al partido de Junín, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires . Se encuentra a 14 kilómetros de la ciudad de Junín y a aproximadamente 260 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires .

La localidad es conocida popularmente como Agustín Roca por la antigua estación ferroviaria que impulsó su crecimiento, pero, de todas formas, su denominación oficial es Coronel Marcos Paz .

El pueblo ocupa tan solo unas 12 manzanas y cuenta con una estética típicamente rural que contrasta perfectamente con el bullicio de las grandes ciudades.

Su historia está vinculada a las corrientes inmigratorias que llegaron a la región durante fines del siglo XIX y principios del XX, entre las cuales sobresalen familias italianas que introdujeron conocimientos sobre la elaboración de embutidos artesanales. Con el paso del tiempo, esa tradición se convirtió en el principal sello distintivo de la localidad.

Conociendo Pueblos Con un ambiente rural único, este pueblo es perfecto para una breve escapada. Gentileza - Facebook: @Conociendo Pueblos

Qué se puede hacer en Agustín Roca

Como la principal atracción del pueblo es su propuesta gastronómica, los visitantes llegan para degustar salames, bondiolas, jamones, chorizos y otros productos elaborados de manera artesanal por productores locales. Uno de los establecimientos más reconocidos es La Casona del Fiambre, un restaurante de campo inaugurado en 1986 que se convirtió en un emblema para quienes quieren probar especialidades regionales.

El evento más importante del calendario local es la Fiesta Provincial del Fiambre, que se lleva a cabo cada año durante noviembre. La celebración reúne a productores, emprendedores gastronómicos y turistas provenientes de distintos puntos del país con una convocatoria que tiene degustaciones, propuestas culinarias tradicionales y espectáculos artísticos.

Más allá de la gastronomía, Agustín Roca ofrece otros atractivos por el lado de la historia y la cultura. Ahí mismo pasó parte de su infancia el célebre folclorista argentino Atahualpa Yupanqui, por lo que la vivienda donde residió entre los 4 y los 13 años es uno de los lugares de interés para quienes visitan la localidad.

Otro punto destacado es la Iglesia de Agustín, considerada parte del patrimonio histórico del pueblo. También se pueden recorrer las antiguas instalaciones ferroviarias y observar construcciones que parecen salidas de una película clásica.

Para quienes prefieren las actividades al aire libre, se pueden hacer cabalgatas guiadas, días de campo y disfrutar de la Fiesta de la Tradición, con desfiles criollos, música y danzas típicas.

Agustín Roca Este pintoresco pueblo cuenta con una excelente gastronomía. Gentileza - Facebook: @Pueblos de Buenos Aires

Cómo ir hasta Agustín Roca

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido más directo en auto empieza por el Acceso Oeste y continúa por la Ruta Nacional 7 en dirección a Junín. Una vez ahí, se debe tomar la Ruta Provincial 31 y posteriormente los accesos locales que conducen al pueblo. La distancia total es de 260 kilómetros y el viaje tarda unas tres horas, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino.

Quienes prefieren el transporte público pueden viajar hasta Junín mediante servicios de micros de larga distancia o a través de los trenes que conectan Retiro con esa ciudad bonaerense. Desde Junín existen conexiones locales que permiten completar el trayecto hasta Agustín Roca.