Cómo es la experiencia de visitar Maradona (10) el nuevo restaurante oficial de Diego Armando

Dentro del menú, ya sea para disfrutar al pie/take away o en el estadio/salón, se pueden encontrar un clásico chori de cancha, pizzas, hamburguesas (con blend de carnes de Ohra Pampa), el “Adiós, papito” (los clásicos fish and chips, reversionados con papas y boniatos fritos, con lactonesa de palta y cilantro, que se sirven sobre un papel de diario inglés del 23 de junio de 1986). También es posible degustar la provoleta Cebollitas (con chutney de tomate, cebollas asadas, kale y limón), la Mila de la Tota o el asado en cocción lenta que deja salir limpio el hueso, entre muchos otros. Para quienes busquen un plato vegano, es imperdible la Caesar en Kerala, hecha con aderezo vegano, lechuga capuchina, hongos shiitake, portobellos, croutons y rawmesan.

Maradona 2.png

Para el momento del postre, algunas de las opciones son La pelota no se mancha (tres leches, maracuyá y cacao negro), Cannolis como en Nápoles (rellenos de ricota, naranja y pistacho), el Vigilante de country (el clásico postre reversionado) o la Batalla del Bernabéu (“un rodillazo en la pera” de chocolate y frutos rojos), entre muchas otras.

Maradona(10) es una experiencia ofrecida al comensal, a su propia relación con la memoria, donde cada plato se entrega como un pase para sus asociaciones personales. El lema del restaurante, “Igual a nadie”, no solo se centra en la vida de Diego Armando Maradona, también es la forma en que se lleva adelante el servicio, la permanente búsqueda de la excelencia y la originalidad, y la implementación ambiental inspirada en la mística irrepetible de Maradona.

“Para mí, este es un sueño hecho realidad. Es el desafío gastronómico más grande que he tenido y que, muy probablemente, tenga alguna vez”, cuenta Francisco García Moritán, socio y vocero de Maradona(10). Y agrega: “Nosotros no estamos para juzgar de ninguna manera a Diego; es más, no estamos para hablar de él, no pretendemos aportar una mirada porque estamos convencidos de que no la necesita. Diego es Diego, hay una infinidad de Diegos, así que nosotros compartimos su figura e invitamos a cada uno a que viva su propia experiencia”.

Maradona(10) evoca el recuerdo del jugador y lo acerca a sus visitantes. Es el espacio justo para que el viaje personal de cada uno se desarrolle sin interferencias y con todos los sentidos abiertos.

Dirección: Juramento 1700, Belgrano.