Día Mundial de la Psoriasis: qué es, síntomas y cómo tratarla para una vida más saludable

La afección inflamatoria puede comprometer la piel, las uñas y las articulaciones. Aunque no tiene cura, existen terapias para controlar los brotes.

Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis , una fecha que busca informar sobre una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente la piel, pero que también puede comprometer las uñas y las articulaciones. La afección no es contagiosa y puede aparecer a cualquier edad. En Argentina, se estima que entre el 2% y el 3% de la población vive con psoriasis .

La enfermedad se caracteriza por la aparición de placas rojizas o rosadas cubiertas por escamas, que pueden provocar picazón, ardor, dolor y sequedad . Los síntomas varían entre personas y pueden alternar períodos de brotes con otros en los que las lesiones disminuyen. Aunque no existe una cura definitiva, los tratamientos disponibles permiten controlar las manifestaciones y mejorar la calidad de vida.

La fecha se conmemora desde 2004 por iniciativa de organizaciones de pacientes nucleadas en la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis (IFPA) . En 2026, la campaña internacional pone el foco en los jóvenes y lleva el lema “Look Beyond My Skin” , que puede traducirse como “Mirá más allá de mi piel”. El objetivo es visibilizar cómo la enfermedad afecta la autoestima, los vínculos y la vida social, además de los malestares físicos.

Uno de los principales mensajes de la jornada es que la psoriasis no se contagia . No se transmite por contacto físico, por compartir objetos ni por convivir con una persona que la tiene. Es una enfermedad exclusivamente vinculada con el funcionamiento del sistema inmunitario y con factores genéticos y ambientales.

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que acelera el recambio de las células de la piel. Ese proceso suele llevar varias semanas, pero en las personas afectadas toma pocos días. Como consecuencia, las células se acumulan en la superficie y forman placas elevadas, secas y escamosas.

La manifestación más frecuente es la psoriasis en placas. Las lesiones suelen aparecer en los codos, las rodillas, el cuero cabelludo, la zona lumbar y el torso. También pueden afectar las palmas de las manos, las plantas de los pies, los pliegues de la piel y las uñas. Su apariencia cambia según el tono de piel: pueden verse rojizas o rosadas, o adquirir tonalidades violáceas, con escamas claras o grisáceas.

Entre los síntomas habituales se encuentran la picazón, el ardor, la piel agrietada y, en algunos casos, el sangrado. Las uñas pueden engrosarse, presentar hendiduras o separarse del dedo. La intensidad varía: algunas personas tienen pocas lesiones, mientras que otras desarrollan brotes extensos que generan mucho dolor y afectan al día a día.

Cómo se trata la psoriasis

El tratamiento depende de la extensión de las lesiones, la zona afectada, la intensidad de los síntomas y la respuesta a terapias anteriores. El diagnóstico suele realizarse mediante una evaluación clínica de la piel, el cuero cabelludo y las uñas. En algunos casos, el dermatólogo puede solicitar una biopsia para confirmar el diagnóstico o descartar otras enfermedades.

En cuadros leves o moderados se recetan tratamientos tópicos, como cremas o lociones que ayudan a reducir la inflamación y a frenar la proliferación acelerada de las células cutáneas. Su elección y duración deben quedar a cargo del dermatólogo, ya que el uso excesivo de ciertos productos puede provocar efectos adversos.

Cuando las lesiones son extensas o no responden a los tratamientos locales, pueden indicarse fototerapia o medicamentos sistémicos, administrados por vía oral o inyectable. Entre ellos hay fármacos convencionales y medicamentos biológicos que actúan sobre el sistema inmunitario. Requieren seguimiento médico por sus posibles efectos secundarios y contraindicaciones.

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Cuáles son los cuidados que tiene que tener una persona con psoriasis

La hidratación diaria ayuda a reducir la sequedad y las grietas. Se recomienda usar cremas hidratantes, especialmente después del baño, cuando la piel todavía conserva humedad. También se aconseja ducharse con agua tibia, usar productos suaves y evitar frotar con fuerza las zonas afectadas.

Otro cuidado importante es identificar los factores que empeoran los brotes. Registrar cuándo aparecen las lesiones y qué situaciones coinciden con su aumento puede ayudar a reconocer desencadenantes. Conviene evitar las quemaduras solares y las lastimaduras, no rascarse y consultar antes de empezar o suspender medicamentos.

Mantener una alimentación equilibrada, hacer actividad física, no fumar y limitar el consumo de alcohol contribuye al cuidado general de la salud. También es importante atender el impacto emocional: las lesiones pueden afectar la autoestima y las relaciones sociales. Buscar acompañamiento profesional cuando sea necesario también forma parte del abordaje de la enfermedad.