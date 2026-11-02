La UBA subastará prendas de Franco Colapinto, el "Dibu Martínez" y otros deportistas: cuándo será y para qué se usará el dinero recaudado

La Universidad de Buenos Aires organizará un evento benéfico y la recaudación irá directo al Hospital de Clínicas.

Franco Colapinto, Emiliano "Dibu" Martínez, Manu Ginóbili y otros deportistas donaron objetos para la subasta solidaria de la UBA.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará una subasta solidaria con prendas y objetos donados por reconocidas figuras del deporte nacional, entre ellas Franco Colapinto, Emiliano "Dibu" Martínez, Lionel Messi y Julián Álvarez. La iniciativa formará parte de la primera edición de "La Noche de la UBA" , un evento que busca reunir fondos para fortalecer el sistema de salud público.

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La actividad se llevará a cabo el 12 de noviembre a las 20 , en la Facultad de Derecho. El objetivo de esta primera edición será recaudar dinero para equipar al Hospital de Clínicas "José de San Martín" con una plataforma robótica quirúrgica de última generación, que permitirá realizar intervenciones de alta complejidad con mayor precisión.

"La Noche de la UBA" es una iniciativa solidaria que busca convocar a la sociedad para colaborar con distintos objetivos de la Universidad de Buenos Aires. La propuesta tendrá una edición anual y cada año estará destinada a financiar una necesidad específica de la institución.

En esta primera convocatoria, el dinero recaudado se utilizará para adquirir una plataforma robótica quirúrgica para el Hospital de Clínicas . El equipamiento permitirá realizar procedimientos mínimamente invasivos de alta complejidad mediante instrumentos articulados de gran precisión y un sistema de visualización tridimensional de alta definición.

La incorporación de esta tecnología apunta a mejorar la precisión de las intervenciones, reducir posibles complicaciones y favorecer recuperaciones más rápidas. También permitirá ampliar la capacidad quirúrgica y fortalecer la formación de médicos y técnicos de todo el sistema de salud. El Hospital de Clínicas recibe más de 365.000 consultas y realiza más de 8.000 cirugías por año , además de formar a más de 1.500 profesionales.

Prendas que se subastarán

Entre los objetos que se pondrán a disposición del público hay camisetas, guantes y accesorios vinculados con deportistas argentinos de distintas disciplinas. Las donaciones incluyen piezas de campeones del mundo, figuras del automovilismo, el fútbol y el básquet, algunas de ellas firmadas.

Este es el listado de algunos de los artículos que formarán parte de la subasta:

Franco Colapinto: una gorra firmada por el piloto argentino de Fórmula 1.

Emiliano "Dibu" Martínez: un par de guantes del arquero de la Selección argentina.

Julián Álvarez: una camiseta del delantero campeón del mundo.

Manu Ginóbili: una camiseta del exbasquetbolista de la NBA y la Generación Dorada.

Fabricio Oberto: una camiseta del campeón olímpico de básquet.

Cristian "Cuti" Romero: una camiseta del defensor de la Selección argentina.

Enzo Fernández: una camiseta del mediocampista campeón del mundo.

River Plate: una camiseta firmada por los jugadores del equipo que conquistó el Mundial de Clubes de 2022.

Leandro Paredes: una camiseta de Boca firmada por los jugadores del club.

Néstor Craviotto: una camiseta de la Selección argentina de 1993.

La lista reúne objetos de gran valor simbólico para los hinchas y seguidores del deporte. Además de las prendas individuales, se destacan las camisetas firmadas por planteles y los artículos vinculados con deportistas que dejaron su marca en competencias internacionales.

Cómo participar de la subasta de la UBA

La convocatoria contempla distintas maneras de colaborar con la iniciativa. Una de ellas es realizar una donación por el monto que cada persona desee, sin un mínimo establecido. También se puede participar como sponsor o adquirir una entrada para asistir al evento presencial en la Facultad de Derecho.

La primera edición de "La Noche de la UBA" se realizará el 12 de noviembre, a las 20. Además, una parte de los objetos donados se subastará de manera online, lo que permitirá que personas de distintos puntos del país puedan participar sin necesidad de concurrir al encuentro.

Para conocer las modalidades de colaboración, realizar aportes y consultar las novedades sobre la subasta, la Universidad habilitó el sitio oficial Por la UBA. Allí se puede acceder a la información sobre el evento y las distintas formas de contribuir con el objetivo solidario.