Alerta por leche maternizada falsificada: secuestraron más de 500 envases con una toxina peligrosa + Agregar ámbito en









Una investigación de la Policía Federal detectó fórmulas infantiles SanCor Bebé Advanced 1 que contenían aflatoxina M1 en una concentración superior a seis veces el límite permitido. Cinco personas fueron identificadas y las autoridades advirtieron sobre un lote específico y posibles errores de impresión en los envases.

Alerta por leche maternizada falsificada: secuestraron más de 500 envases con una toxina peligrosa.

Una investigación de la Policía Federal Argentina (PFA) por la comercialización de leche maternizada falsificada derivó en el secuestro de más de 500 envases de SanCor Bebé Advanced 1, una fórmula destinada a bebés de hasta seis meses. Según una pericia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), las muestras analizadas contenían aflatoxina M1 en una concentración superior a seis veces el límite establecido para ese alimento.

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El análisis, ordenado por la fiscal Cecilia Incardona, titular de la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, concluyó que las muestras no son aptas para el consumo y representan un riesgo grave para la salud de los lactantes, especialmente porque la fórmula puede constituir su principal fuente de nutrición.

La aflatoxina M1 es una toxina asociada a determinados hongos que puede aparecer en la leche cuando los animales consumen alimentos contaminados.

Una investigación de la Policía Federal detectó fórmulas infantiles SanCor Bebé Advanced 1 que contenían aflatoxina M1 en una concentración superior a seis veces el límite permitido. Cómo comenzó la investigación por la leche maternizada falsificada La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el representante legal de la empresa láctea. Sin embargo, de acuerdo con el expediente, varios padres ya habían manifestado que sus hijos sufrieron efectos adversos tras consumir leche en polvo adquirida en distintos supermercados.

Las tareas investigativas estuvieron a cargo de la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación. Los detectives lograron identificar un circuito de almacenamiento y distribución de los productos apócrifos, que llegaron a supermercados, otros puntos de venta y plataformas digitales.

A partir de las pruebas reunidas, el juez Juan Tomás Ponte Rodríguez, del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, ordenó una serie de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en los partidos bonaerenses de Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez. Como resultado de los operativos, cinco personas mayores de edad quedaron identificadas en la causa: dos argentinos, dos ciudadanos chinos y un paraguayo. Además de los envases, los agentes secuestraron un vehículo, teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo y documentación. Cómo identificar los envases de leche maternizada falsificados Las autoridades señalaron que los consumidores deben prestar especial atención al lote L F-011207563, que figura en los envases investigados. También recomendaron observar posibles errores de impresión en el packaging. Entre los productos secuestrados se detectaron las palabras "Adventencia", en lugar de "Advertencia", y "Olico", en lugar de "Oleico". Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fueron las diferencias en el tamaño y la calidad de la cuchara plástica incluida en la fórmula. El expediente tramita por una presunta infracción a la Ley 22.362, que protege las marcas y designaciones. Por último, la PFA recordó que la ciudadanía puede denunciar hechos que pudieran constituir delitos federales ante la División Denuncias de Delitos Federales, que atiende las 24 horas, todos los días del año, en Moreno 1550, planta baja, oficina 24, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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