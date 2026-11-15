La nueva trattoria italiana que abrió en Vicente López con pastas caseras y curaduría de Pietro Sorba + Agregar ámbito en









Con Daiana Vinci al frente de la cocina, el restaurante Polpetta reúne recetas del norte, centro y sur de Italia. Albóndigas, pastas frescas y platos para compartir integran una carta que combina productos italianos y argentinos.

Dando nombre a la trattoria, las polpette cuentan con un apartado propio y cuatro versiones distintas y especiales.

Polpetta abre sus puertas en noviembre de 2026 en Olivos y suma a la gastronomía de zona norte una trattoria contemporánea e informal dedicada a las recetas tradicionales italianas. La propuesta fue desarrollada por la chef Daiana Vinci y Pietro Sorba —responsable de la curaduría gastronómica— con un recorrido regional que incluye desde pansoti de Liguria con salsa de nueces hasta cotoletta a la boloñesa. Sorba define al lugar como una trattoria de sabores tradicionales, comida confortable y protagonismo de la materia prima.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El nombre significa “albóndiga” en italiano y remite a la cocina de casa y a los encuentros familiares alrededor de la mesa. Esa referencia tiene una expresión concreta en la carta: las polpette cuentan con un apartado propio y cuatro versiones. Hay carne con tuco; carne vacuna con tomate, parmesano y albahaca; berenjena a la calabresa con salsa de morrón; y mar con yogur, oliva, limón y hierbas.

La cocina trabaja con tomates italianos, guanciale y quesos artesanales argentinos, mientras que las pastas frescas, las focaccias, la porchetta y las salsas se elaboran en el restaurante. La selección de ingredientes y las preparaciones buscan conservar los sabores y las técnicas que distinguen a cada receta en su región de origen.

Daiana Vinci, formada en el Instituto Argentino de Gastronomía, aporta más de quince años de trayectoria. Trabajó durante siete años junto a Tomás Kalika en Mishiguene y participó en proyectos de Argentina, Estados Unidos, México, Uruguay y España. Su experiencia se combina con el conocimiento de Sorba, periodista, escritor y crítico gastronómico italiano, para construir una carta que permite reconocer clásicos y descubrir otras especialidades regionales.

Polpetta incorpora las costumbres de la mesa italiana y los encuentros familiares Entre las entradas aparecen las aceitunas a la ascolana, rellenas de carne, rebozadas y fritas, el vitello tonnato y la caponata con burratina. Las pastas incluyen pansoti rellenos de espinaca y hierbas con salsa de nueces, ravioles del plin de carne braseada con reducción de carne y lasaña boloñesa. En cuanto a los principales, la porchetta llega con salsa verde y vegetales de temporada; la chernia, con manteca, cítricos, perejil y alcaparras. La cotoletta a la boloñesa, preparada con bife ancho con hueso, jamón crudo y parmesano, se sirve para compartir entre dos o tres comensales.

El salón tiene capacidad para 90 personas y combina manteles blancos, sillas de madera y bancos tapizados con mármol, cerámicos rojos y mosaicos blancos con guardas negras. Con la cocina a la vista de las mesas, el proyecto contempla, además, una barra de 13 metros con una carta exclusiva para picar y una terraza con vegetación y capacidad para otros 90 comensales. Para el mediodía, Polpetta prevé una carta breve y un menú ejecutivo con entre ocho y diez opciones, entre sándwiches, tartas, pastas y ensaladas. Por la tarde, cuentan con una selección de meriendas con café, preparaciones dulces y sándwiches. La carta de bebidas reúne aperitivos como el negroni y el americano, junto con cócteles de autor. El Giardino Toscano combina vodka, cordial de limón, Strega, albahaca y prosecco; entre las alternativas sin alcohol, el Polpetta Bellini Zero lleva durazno, limón, almíbar de romero y soda. Para el postre, se destacan el bonet piamontés de amaretti y cacao y el tiramisú “Stefano Serafini”. La primera panera es de cortesía y también acompaña la scarpetta: recoger con un pedazo de pan la salsa que queda en el plato. Con ese gesto, el café después del postre y la posibilidad de cerrar con un digestivo, Polpetta incorpora las costumbres de la mesa italiana a una propuesta que encuentra en las recetas de todos los días su punto de partida. Dirección: Italia 499, Vicente López.