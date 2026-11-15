Fugazzeta: el festival de pizza porteña llega al Planetario con entrada libre y gratuita + Agregar ámbito en









El sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, de 11 a 21 h, se realizará la segunda edición de Fugazatta en la Plaza Benjamín Gould, junto al Planetario Galileo Galilei. Participarán pizzerías tradicionales y nuevas propuestas del circuito gastronómico, además de puestos de empanadas, helados, chocolates y café. La programación incluirá clases de cocina, actividades para chicos y música en vivo.

La convocatoria reunirá a más de una decena de pizzerías.

Buenos Aires suma una nueva cita a su calendario gastronómico: Fugazetta celebrará su segunda edición el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, de 11 a 21 h, en la Plaza Benjamín Gould, junto al Planetario Galileo Galilei, con entrada libre y gratuita. El festival toma como eje una de las versiones más representativas de la pizza porteña y convoca a establecimientos de distintas generaciones y estilos, con una propuesta que combina tradición, nuevas interpretaciones y actividades vinculadas a la cultura gastronómica de Buenos Aires.

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La convocatoria reunirá a más de una decena de pizzerías. Entre las participantes estará Burgio, histórica casa de Belgrano fundada en 1932; Kentucky, con más de ocho décadas de trayectoria; y Roma del Abasto, un bar emblemático de casi cien años que incorporó la pizza porteña de masa madre a su propuesta. También participarán Salgado la Pizzería, Morelia, reconocida por su pizza a la parrilla; Fare, con una propuesta de estilo romano que suma la fugazzeta argentina; Antonito, que recupera una tradición de Boedo; y Lo+Hot La Boca, con 25 años de historia.

La oferta se completa con propuestas de otros perfiles, como Crostita, especializada en focaccias y fugazzetas; Fugazi, con una mirada no tradicional sobre la pizza porteña; y La Pizzetería, que trabaja con pizzas individuales de 25 centímetros. La presencia de estos establecimientos permitirá recorrer distintas formas de abordar una misma preparación: desde la fugazzeta clásica, con cebolla y queso, hasta versiones especiales y combinaciones creativas. Cada pizzería ofrecerá también porciones de pizza de especialidad y, en los casos que corresponda, fainá.

El recorrido gastronómico no quedará limitado a las pizzas. Empanadaza y Las García representarán a otro clásico de la gastronomía argentina, con sus respectivas propuestas de empanadas. Para el momento dulce, Gino el Capo llevará su torta de ricota, mientras que Abuela Goye ofrecerá chocolates, café y helados. También estará presente Guapaletas, con helados en palito elaborados con frutas y opciones sin TACC. Por su parte, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) participará con un food truck y actividades de formación abiertas al público.

Además de la degustación, el festival propone acercarse a los procedimientos y saberes que forman parte de la tradición pizzera. En el espacio Maestros de la Pizza, integrantes de la escuela de APYCE brindarán clases sobre preparaciones como la fugazzeta clásica, la pizza argentina a la napolitana y la de jamón y morrones. Las actividades incluirán también un recorrido por la historia de la pizza y una charla sobre tomates autóctonos y variedades reliquia. Para los más chicos habrá una propuesta de Amasaditos, mientras que la programación sumará demostraciones de pizza freestyle a cargo del maestro pizzero Ezequiel Ortigoza y momentos musicales de la mano del trío lírico Il Vento y la banda de rock nacional y pop La Reja.

La primera edición de Fugazetta se realizó en mayo de 2026, como una iniciativa independiente impulsada por Grupo Caminito y Jorge D’Agostini, gestor gastronómico e investigador de la cultura culinaria argentina. Esta segunda convocatoria amplía el proyecto junto a JR Comunicaciones y cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bajo el lema “Una porción de nuestra historia”, el encuentro busca poner en valor la fugazzeta como parte del patrimonio gastronómico porteño y proyecta llevar el festival a distintos barrios durante 2027. Con acceso gratuito y una oferta que reúne pizzerías tradicionales, emprendimientos contemporáneos y productos de otros rubros, Fugazetta propone dos jornadas para conocer distintas versiones de la pizza porteña y su lugar en la cultura gastronómica local. La cita será el 21 y 22 de noviembre, de 11 a 21 h, en el Planetario Galileo Galilei, en Palermo. Lugar: Planetario Galileo Galilei, Av. Sarmiento s/n y Av. Belisario Roldán, Palermo, Ciudad de Buenos Aires.

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