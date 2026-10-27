Por qué hay chicos a los que les da miedo los disfraces y las máscaras de Halloween y cómo acompañarlos, según la psicología

Los disfraces y las máscaras de Halloween pueden generar miedo en los chicos. Cómo acompañar sus emociones, respetar sus tiempos y ayudarlos a disfrutar la celebración.

Halloween puede ser una celebración divertida para muchos chicos, pero los disfraces, las máscaras y los personajes terroríficos también pueden generar miedo y angustia , especialmente durante los primeros años de vida. Frente a estas situaciones, los especialistas recomiendan escuchar a los más pequeños, respetar sus tiempos y evitar obligarlos a participar de actividades que les resulten incómodas.

El miedo es una emoción natural que cumple una función de protección durante el desarrollo infantil. Por eso, de cara al próximo 31 de octubre, es importante que los adultos acompañen a los niños con paciencia , les expliquen qué van a encontrar durante los festejos y les permitan disfrutar de Halloween a su propio ritmo.

Los disfraces, las caretas y las decoraciones de Halloween pueden resultar inquietantes para los chicos que todavía están aprendiendo a distinguir entre la fantasía y la realidad . Una máscara o un personaje de aspecto aterrador puede generarles la sensación de estar frente a una amenaza, incluso cuando los adultos saben que se trata de un juego.

El miedo es una respuesta natural que ayuda a los niños a reconocer posibles peligros y aprender a regular sus emociones . Los temores a la oscuridad, a determinados animales o a personas desconocidas pueden aparecer durante la infancia y modificarse a medida que los chicos adquieren seguridad y experiencia.

Por eso, cuando un niño llora, se esconde o se niega a acercarse a alguien disfrazado, es importante no burlarse ni minimizar lo que siente . Frases como "no tengas miedo" o "eso es una tontería" pueden hacer que perciba sus emociones como algo que debe ocultar. En cambio, reconocer su temor y transmitirle tranquilidad ayuda a construir un entorno de confianza.

Cómo acompañar los miedos infantiles durante Halloween

Una de las principales recomendaciones es acercarse con calma y explicarles a los chicos qué están viendo. Si una máscara les genera temor, los adultos pueden mostrarles cómo funciona un disfraz y contarles que detrás de ese personaje hay una persona. La idea es ayudarlos a comprender la situación sin exigirles que superen el miedo de inmediato.

También es importante respetar sus límites y no obligarlos a participar. Si no quieren acercarse a un personaje, tocar una máscara o entrar a una fiesta, pueden observar desde una distancia que les resulte cómoda. Darles la posibilidad de elegir y retirarse cuando se sienten incómodos les permite recuperar la sensación de seguridad.

El juego puede ser otra herramienta útil para trabajar las emociones. A través de cuentos, dibujos, muñecos y disfraces, los niños pueden representar aquello que les provoca miedo y explorar diferentes maneras de afrontarlo. Estas actividades les permiten expresar sentimientos que, por su edad, quizá todavía no pueden explicar con palabras.

Cómo preparar a los chicos para Halloween y evitar sustos

Anticipar lo que ocurrirá durante la celebración puede ayudar a reducir la incertidumbre. Antes de salir, los adultos pueden mostrarles imágenes de los disfraces que podrían encontrar, explicarles cómo funcionan las máscaras y contarles qué actividades habrá. De esa manera, los chicos tienen la oportunidad de familiarizarse con el entorno antes de enfrentarse a una situación desconocida.

Otra recomendación es permitirles decidir si quieren disfrazarse, qué ropa usar y cuánto tiempo participar de los festejos. No todos los niños disfrutan de las mismas actividades y no es necesario que sigan el ritmo de sus hermanos, amigos u otros chicos. La presencia de una persona de confianza también puede brindarles tranquilidad durante las salidas o las reuniones.

Por último, los adultos deben evitar los sustos intencionales que provoquen miedo real. Si durante Halloween un chico empieza a llorar, se tensa, se aísla o manifiesta ganas de irse, conviene hacer una pausa y ofrecerle la posibilidad de retirarse. Después de la celebración, conversar sobre lo que sintió puede ayudarlo a poner en palabras sus emociones y a los adultos a comprender qué situaciones necesita evitar o abordar con más cuidado.