Empresas argentinas de tecnología viajan a Texas a la caza de  oportunidades

La Tech & Innovation Trade Mission, liderada por la Agencia PromArgentina y la Cámara Argentino-Texana, posiciona al país en el corazón global de innovación.

En un año clave para la internacionalización del talento argentino, la Casa Argentina en el South by Southwest (SXSW) 2026 formará parte oficial de la agenda de uno de los eventos de innovación más importantes del mundo, marcando un hito en la proyección del país dentro del principal encuentro global de tecnología, innovación e industrias creativas.

La iniciativa se desarrollará del 12 al 14 de marzo de 2026 en Austin, Texas , como parte de la Tech & Innovation Trade Mission organizada junto a PromArgentina (Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y el Comercio Internacional). En Estados Unidos, la Argentina-Texas Chamber of Commerce (ATCC) coorganiza la misión y articula vínculos comerciales e institucionales en Texas.

“Hoy, Texas es la mejor puerta de entrada para las empresas argentinas que buscan crecer en Estados Unidos. La Casa Argentina en SXSW es una expresión concreta del trabajo que la ATCC viene desarrollando para generar conexiones reales con capital, corporaciones globales y oportunidades de comercio reales”, Pablo Sosa, Presidente del Chapter de ATCC en Austin

SXSW reúne anualmente a más de 300.000 asistentes, más de 3.000 speakers y más de 1.700 conferencias y eventos oficiales, convirtiéndose en el epicentro donde convergen startups, inversores, corporaciones, policymakers y medios internacionales.

La Casa Argentina será un hub oficial dentro del festival , diseñado para convertir visibilidad en oportunidades concretas de negocio.

La misión incluye:

Más de 15 speakers internacionales.

Panel de Capital & Venture Capital, para debatir estrategias de building, inversión y exit en Texas, dirigido a founders en etapa early-stage y growth stage que buscan escalar internacionalmente.

Panels sobre inteligencia artificial, talento y escalamiento.

Espacios “Meet the Experts / Decision Lab”.

Reuniones B2B curadas , conectando a los participantes con actores estratégicos del ecosistema tecnológico de Austin y facilitando vínculos comerciales de alto valor.

Hackathons sectoriales con desafíos reales.

Soft-landing estratégico en el ecosistema texano a través de la red local de ATCC.

Experiencias culturales y de Marca País.

La oportunidad única de acceder al ecosistema comercial más pujante del mundo.

La agenda incluirá además el Government Officials Panel “Argentina & United States: Strategic Investment Opportunities in a Strengthened Bilateral Agenda”, un espacio institucional de alto nivel que reunirá autoridades de Texas y Argentina para exponer oportunidades de inversión y cooperación bilateral, en el marco del Acuerdo de Comercio.

El panel será moderado por Ruth Hugh, Partner at Kelly Hart & Hallman, y contará con la participación de Susan Davenport (Chief Economic Development Officer), Carlos Ealy (Assistant Secretary of State Office of the Secretary of State), Paul Fonolla (CEO, Cobalt Growth Strategies LLC) y Carlos Alberto Martínez (Cónsul adjunto y Jefe de la Sección Económica y Comercial del Consulado General de Argentina en Houston).

“La tecnología argentina compite por capacidad técnica y especialización. Estar en SXSW con una agenda centrada en IA y talento es muy importante, por que nos integra a los espacios donde se estructuran las próximas olas de innovación a nivel global”, Juan Pablo Di Pietro, presidente de la Comisión de Tecnología de la ATCC

En un escenario global que demanda talento tecnológico, soluciones escalables y nuevos socios estratégicos en América Latina, Argentina atraviesa una etapa de fuerte posicionamiento internacional.

La Casa Argentina en SXSW 2026 se proyecta como puerta de entrada concreta al mercado estadounidense, en uno de los estados más competitivos del país.

Austin, conocida como “Silicon Hills” y sede de compañías como Dell, Tesla, Oracle, Google, Apple y AMD, representa hoy uno de los polos de innovación más dinámicos de Estados Unidos.

Space Summit: Argentina rumbo a la frontera tecnológica

Uno de los puntos más destacados de la agenda será el Space Summit, que contará con la participación de María Noel de Castro, ingeniera biomédica y candidata oficial a convertirse en la primera astronauta argentina en el espacio, en el marco de una iniciativa vinculada a Axiom Space. Su keynote será un momento muy simbólico para el posicionamiento del país en el ecosistema global de tecnologías espaciales y de frontera.

Hackathon con impacto real

Dentro de la agenda se prevé el desarrollo de desafíos colaborativos tipo hackathon orientados a resolver problemáticas reales del sector productivo, fortaleciendo el vínculo entre talento argentino y demanda empresarial concreta.Vamos a mostrar que La Argentina puede transformar innovación en implementación concreta.