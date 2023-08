¡Cuidado! Si tenés alguna de estas personalidades, podés ser propenso a tener un infarto

Frases como "se necesita cierta cantidad de hostilidad para avanzar por el mundo”; “las otras personas son ignorantes e ineptas”; “va a arrepentirse de lo que ha hecho”; "dar y recibir amor es un signo de debilidad” y “si no me ocupo yo de las cosas, no lo hace nadie”, caracterizan a un perfil de personalidad llamada "tipo A".