Perimenopausia y cabello: ¿qué le pasó a mi pelo?

Esto nos pasa a todas. Si tenés más de 40 y empezás a sentir que tu pelo cambió, no estás sola.

“Yo tenía un pelo divino…” ¿Te pasó de decirlo? ¿O de escuchar a una amiga decir: “¡Antes tenía un montón de pelo!”, “¿Por qué si era lacio ahora me salieron estos rulos?”, “¿Qué me pasó?”. Ese tipo de frases se repiten cada vez más. Y no es casualidad.