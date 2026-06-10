El pueblito de Argentina ideal para desconectarse y contemplar su impactante naturaleza

Entre bosques, espejos de agua y paisajes imponentes, existe un rincón que cautiva a los viajeros por su entorno único y sereno.

En el extremo sur del país existe una localidad que conquista a todos aquellos que buscan tranquilidad , paisajes imponentes y un contacto constante con la naturaleza pura. Manteniéndose alejado de las grandes ciudades turísticas , este destino ofrece una experiencia distinta dentro de Tierra del Fuego.

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Rodeado por lagos, montañas y extensos bosques nativos , este lugar se hizo notar entre los viajeros que aman las actividades al aire libre. Su ubicación estratégica, sobre una de las rutas más importantes de la provincia, también lo convierte en una parada obligada para quienes recorren el fin del mundo.

Tolhuin se encuentra en el c entro de la provincia de Tierra del Fuego, sobre la Ruta Nacional 3 , que conecta las ciudades de Ushuaia y Río Grande. La localidad cuenta con una una posición privilegiada que hace que muchos la identifiquen como el punto central de la provincia, conservando una escala reducida y una relación muy cercana con su entorno natural.

Uno de los escenarios más conocidos de la zona es el Lago Fagnano, también llamado Khami , que es uno de los lagos más extensos del país y una de las postales más impactantes del sur argentino con aguas que se extienden entre bosques y montañas que cambian de aspecto según la estación del año .

El paisaje local está dominado por la lenga, el ñire y el guindo en medio de la neblina característica del lugar, que lo hace ver como una escena de película.

Lago Khami Tolhuin Este destino poco conocido es mágico. Gentileza - Municipio de Tolhuin

Qué se puede hacer en Tolhuin

El principal atractivo turístico de Tolhuin gira alrededor de las actividades en la naturaleza. Los visitantes suelen elegir este destino para recorrer senderos, explorar bosques y disfrutar de algunos de los paisajes más preservados de Tierra del Fuego.

Los caminos naturales permiten descubrir miradores con vistas únicas de los lagos y montañas. Además, en este destino se encuentran los mejores sectores para la pesca deportiva.

Otra propuesta habitual es navegar en kayak cerca del lago Fagnano, apreciando el inmenso entorno de una manera distinta. Para quienes no quieren meterse en el agua, los recorridos por la Ruta Nacional 3 son perfectos con un trayecto que pasa por bosques cerrados, valles y espejos de agua típicos de del sur del país.

Además, Tolhuin funciona como punto de acceso a reservas naturales y áreas protegidas donde la intervención humana es mínima para que se pueda mantener la flora autóctona y fauna local.

Durante los últimos años, el turismo impulsó nuevos emprendimientos gastronómicos y de servicios. De todas formas, la localidad sigue manteniendo una atmósfera tranquila, marcada por construcciones de madera y un estilo de vida que suele asociarse al ambiente de montaña.

Tolhuin Entre naturaleza y paisajes hermosos, este destino es un paraíso en Argentina. Gentileza - Municipio de Tolhuin

Cómo ir hasta Tolhuin

La forma más habitual de llegar a Tolhuin es por la Ruta Nacional 3, que atraviesa la provincia de norte a sur. Desde Río Grande, la distancia es de aproximadamente 108 kilómetros, demandando 1 hora y 20 minutos en automóvil, dependiendo de las condiciones climáticas.

Quienes salen desde Ushuaia deben recorrer alrededor de 103 kilómetros, lo que toma poco más de 1 hora por una ruta. Para los turistas que llegan desde otras provincias argentinas, la alternativa más práctica consiste en volar hasta los aeropuertos de Ushuaia o Río Grande y seguir el trayecto por vía terrestre.