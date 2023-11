Descubrí cómo eliminar la grasa localizada sin dietas extremas

Muchas personas comienzan a buscan mejorar su salud y regular su peso al estar más próximos al verano. Sin embargo, es importante no caer en información falsa y consumir suplementos o realizar dietas "mágicas" que puedan ser perjudiciales la salud .

Mantener una dieta no quiere decir tener un plan alimenticio imposible de seguir. Al contrario, si son acciones que no se pueden sostener en el tiempo, resultará poco efectiva. El objetivo de esta serie de recomendaciones es que puedas incorporarlas en tu vida diaria y transformarlas en un hábito saludable que perdure en el tiempo.

Es importante tener claro es que no existen dietas mágicas o milagrosas. Ponerse manos a la obra con la bajada de peso es una rutina difícil y tediosa, sobre todo, para aquellos que nunca han estado a dieta. El objetivo es una alimentación consciente e incorporar buenos hábitos alimenticios. El deporte en la rutina diaria también es un eslabón fundamental en el camino a una vida más sana.

Los cambios no se notan de la noche a la mañana. Mantener la paciencia y ser perseverante son las claves para el éxito. Por sobre todo, no hay que obsesionarse con el número una balanza, ya que ahí no se reflejan los verdaderos cambios.