Día del Sándwich: descubrí los lugares donde los panes son el ingrediente estrella

Estos sándwiches maridan muy bien con el cóctel Gin Hibiscus, preparado con gin Heraclito London Dry, tónica, limón y almíbar de flor hibiscus. El menú, que también incluye street food internacional, como quesadillas, ribs y langostinos, se disfruta en un ambiente de estilo industrial con ladrillos expuestos y murales coloridos. Los DJ sets en vivo durante el fin de semana son la mejor propuesta para pasar una noche memorable. La dirección es Avenida García del Río 2969, Saavedra.

MIXTAPE

Mixtape (1).JPG En este lugar se destaca el tradicional bao de salchicha parrillera artesanal y salsa criolla. Mixtape

En el bar Mixtape, situado en la terraza del restaurante Haiku en Belgrano, la experiencia gastronómica se completa con una selección especial de baos, elaborados con esponjosos panes al vapor, típicos de la cocina asiática. Entre las opciones, se destaca el que lleva salchicha parrillera artesanal y salsa criolla, especial para quienes buscan un sabor bien local en un formato oriental. Otra alternativa es el bao de panceta laqueada, que se complementa con pickles de cebolla y pepino junto a una salsa spicy, que le aporta frescura y un toque agridulce. También está el de cornalitos, con lactonesa de wasabi y negui, perfecta para realzar el sabor del pescado.

Estos baos pueden pedirse con uno de los cócteles de autor de Mixtape, como el sofisticado Le Vieux Carré, que mezcla bourbon Wild Turkey, cognac, vermouth rojo, bitters y miel especiada, lo que da como resultado una bebida potente y elegante a la vez. Además de la propuesta gastronómica, este listening bar brinda una atmósfera particular, a partir del diseño inspirado en un estudio de grabación, donde cada elemento está pensado para potenciar el sonido, desde los parlantes en la barra hasta la cabina del DJ, que musicaliza con vinilos de jazz, blues y rock en un ambiente de madera y luz cálida que invita a una experiencia multisensorial. La dirección es Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano.

LILIANA HELUENI

Liliana Helueni.jpg Sus sándwiches utilizan panes pita elaborados en el local a partir de una receta clásica. Liliana Helueni

El sándwich de pan pita es una de las estrellas en el exquisito menú de Liliana Helueni, quien lleva 23 años ofreciendo cocina árabe sefardí en Monserrat. Proveniente de una familia dedicada a la gastronomía, Helueni despliega su herencia familiar en diversos platos. Para disfrutar a cualquier hora del día, su sándwich de salayan es una elección destacada.

Elaborado de manera casera, incluye hummus artesanal, salayan (kebab de carne picada especiada y cocinada a la parrilla) y tomate fresco, todo ello entre panes pita elaborados en el local a partir de una receta clásica. Estos panes, hechos con productos de primera calidad, resultan suaves, redondos y ligeramente aireados, capturando el auténtico sabor del Mediterráneo en cada bocado. La dirección es Santiago del Estero 244, Monserrat.

PIZZA CERO

Pizza Cero - Ciabattin (3).jpg Su amplia carta incluye sándwiches como el Ciabattin. Pizza Cero

Pizza Cero, icónico restaurante porteño con 40 años de historia, cuya especialidad es la pizza a la piedra, también cuenta en su carta con sándwiches, como el Ciabattin, una creación que equilibra sabor y textura en cada mordida. Esta opción lleva colita de cuadril, lechuga, tomate y una mezcla especial de salsa criolla con chimichurri. Todo esto se sirve en pan ciabatta, un clásico italiano de corteza crujiente y miga aireada, que realza el sabor de cada ingrediente.

El Ciabattin sale con una ensalada de mix de verdes y papas fritas crocantes, y se puede combinar con algún cóctel clásico o de autor, como el Negroni, una de las propuestas de la barra. La ambientación de Pizza Cero invita a disfrutar del ambiente tanto en su salón como en sus mesas al aire libre, con vista a la arboleda de la Avenida del Libertador. La dirección es Avenida del Libertador 1800, Recoleta.

BILBO CAFÉ

BILBO CAFÉ - TOSTADO DE CHIPÁ.jpeg El chipá relleno de jamón y queso es de los más destacados del lugar. Bilbo Café

En Bilbo Café, el tostado de jamón cocido y queso en pan de chipá es uno de sus imprescindibles. Este pan de queso, que aporta un sabor intenso y una textura singular, eleva este clásico a otro nivel y lo convierte en una opción ideal para desayunar o merendar. Bilbo Café se destaca no sólo por sus sabores sino también por su propuesta integral: un espacio pensado para el encuentro, con una ambientación retro-industrial inspirada en la Nueva York de los años 50 y un excelente servicio de café de especialidad, donde el blend Merlín se luce en una carta con 28 variedades.

En cada sucursal, el diseño y el arte se fusionan, invitando a los clientes a disfrutar de un ambiente cálido y moderno para cualquier momento del día. Las direcciones son: La Pampa 5501, Villa Urquiza; Beláustegui 802, Villa Crespo; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Junín 1930, Centro Cultural Recoleta, Recoleta.

POMPEYA PUB SOCIAL

Pompeya sandwich chavalin.jpg Los sándwiches son el fuerte de este lugar, dentro de los que se destaca el Girgolanesa. Pompeya

En Castelar, Pompeya Pub Social es una coordenada para disfrutar no sólo de buena comida sino también de música en vivo, DJ Sets y juegos de mesa. Su amplia carta incluye tapas, ensaladas sustanciosas, pizzas, burgers y sándwiches, los favoritos de la casa. Hay con carne, pollo, cerdo y veggie, que se sirven con papas fritas, todos preparados con panes muy originales. Uno de los más recomendados es el Girgolanesa, con milanesa de girgola macerada en limón y apanada en panko, queso provolone, tomate redondo, chimichurri, brotes de estación y mayo de cilantro vegana, en pan de calabaza, cúrcuma y semillas de girasol.

Además, está el Chango con lomo a la plancha -o su versión veggie con lomo de seitán-, queso tybo, cebolla morada salteada, tomate redondo, rúcula y mayonesa de humo en pan de ajo y romero, y el sandwich Chavalín, hecho con una milanesa de seitán casera, queso tybo, mayonesa de remolacha, tomates cherries sarteneados en oliva y espinaca fresca, todo eso en un baguetín de masa de pizza. Para beber, hay cócteles de autor y happy hour con la pinta a precio especial hasta las 21h. Los viernes y sábados hay agite con DJ hasta el amanecer. La dirección es Pompeya 2413, Castelar.

RIBS AL RÍO

Ribs al río.jpg Para los fanáticos de la carne, los favoritos son los sándwiches de bondiola ahumada y desmechada. Ribs al Río

Ribs al Río invita a disfrutar de una experiencia auténtica de sabores texanos en un ambiente relajado, perfecto para una salida diferente en cualquier día de la semana. Este proyecto se distingue por su cuidadosa selección de materias primas y técnicas artesanales y entre sus exquisitos productos, brillan las auténticas ribs, reconocibles por su tentador color rosado conocido como “smoke ring”, que se consigue únicamente a través de este tipo de cocción en ahumador.

En su variada carta se puede encontrar una amplia gama de sándwiches, entre los que se destaca el de bondiola ahumada y desmechada, acompañado de salsa BBQ casera y pepinillos, todo servido en un delicioso pan “nube” de papa, un favorito de los amantes de la carne. Las direcciones son: Avenida Rafael Obligado 7010, Costanera; Avenida del Libertador 3883, Paseo de la Infanta; Armenia 1744, Palermo Soho; Avenida del Libertador, Palermo.

CROSTA PIZZA

Crosta Pizza 1 - Focaccia de carne desmechada.jpeg Sus sándwiches de focaccia cuentan con cuatro alternativas. Crosta

Crosta Pizza es un espacio en Villa Adelina que se destaca por sus pizzas de estilo napolitano con impronta argentina, con mucho relleno e ingredientes, elaboradas en un horno a leña, pero que también cuenta con otras opciones, como los sándwiches de focaccias que se hacen con la misma masa, inspirada en antiguas recetas italianas, y con un proceso de fermentación especial, cocidas en el mismo horno.

Hay cuatro alternativas: de pollo teriyaki con mostaza a la miel, rúcula y queso brie; roast beef desmechado con morrón asado, cebolla rehogada, queso crema, ciboulette y lechuga; veggie con berenjenas, zucchinis, morrón asado, queso, pesto de rúcula y rúcula, y de jamón crudo con queso tybo, salsa de tomate, rúcula y pesto de albahaca. La dirección es General Lamadrid 1710, Villa Adelina.

CIRO

Ciro - Focaccia de mortadela, pesto y strachiatella 2.jpg De los especiales de la casa se encuentran las focaccias de masa madre con tomates cherrys. Ciro

En sus locales de Palermo y Puerto Madero, Ciro invita a descubrir sus sabores genuinos en su oferta de sándwiches elaborados con panes originales. En esta singular cafetería de estilo italiano, los comensales se deleitarán con su cornetto, un panificado similar al croissant que ofrece una variedad de rellenos irresistibles, como el ibérico con jamón crudo y rúcula, el caprese con mozzarella y albahaca, y el proteico, con jamón natural, queso y huevos revueltos.

Entre estos especiales de la casa, pensados para ser degustados en diferentes momentos de la jornada, las focaccias de masa madre con tomates cherrys también son las más destacadas gracias a la amplia diversidad de rellenos disponibles, como la de salami, tomate seco y mozzarella; la de mortadella con pesto y stracciatella, o la prosciutto crudo, rúcula, fior di latte y aceite de oliva extra virgen. Para realzar la experiencia, la casa sugiere maridar estas propuestas con un jugo natural o un refrescante Aperol Spritz. Las direcciones son: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

MONDONGO & COLIFLOR

Mondongo & Coliflor - Sandwich de choripan y provoleta.JPG Para una alternativa más tranquila, el sándwich de pollo Caesar con parmesano, lechuga y la clásica salsa Caesar es una elección perfecta. Mondongo & Coliflor

Desde su emblemática esquina en Parque Chacabuco, Mondongo & Coliflor exhibe en su carta una tentadora propuesta sandwichera elaborada con pan ciabatta artesanal de masa madre, siempre acompañada de crujientes papas fritas. Cada una de las creaciones tamaño XL que ofrece esta cantina incluye auténticos clásicos argentinos, como el sándwich de milanesa con lechuga, tomate y mayonesa, así como el de jamón crudo con manteca y rúcula.

Y eso no es todo, con una notable influencia parrillera, también sobresale el de bife de chorizo con manteca casera de chimichurri y el de bondiola con queso y cebolla caramelizada. Para quienes buscan opciones más ligeras, el de pollo Caesar con parmesano, lechuga y la clásica salsa Caesar es una elección perfecta. Y a modo de bonus track, otros recomendados de la casa son los choripanes, disponibles en su versión clásica o con queso provoleta, ambos servidos en pan francés. Todas estas posibilidades de almuerzo y cena están disponibles para consumir en el local o por take away. La dirección es: Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco.

TALLARICA

Tallarica - Croissant prensada con lomito, gouda y miel (1).jpg Para los fanáticos dulceros y salados, la croissant prensada rellena de jamón y queso es la destacada del lugar. Tallarica

En Tallarica conviven versátiles propuestas de pastelería de autor con una singular oferta de opciones para el mediodía y hasta alternativas agridulces. En los locales de Palermo y Belgrano de este proyecto creado por la chef patissier Daniela Tallarico, los comensales pueden degustar innovadoras creaciones que cautivarán a todos los paladares, como su original croissant prensada, un panificado 100% artesanal cuya aireada y suave masa es el complemento ideal para su abundante relleno de lomito ahumado y queso gouda.

Esta propuesta, pensada para el desayuno o la merienda, no sólo sobresale por su imponente presentación de tres compactas unidades que combinan en la medida justa sabores dulces y salados, sino también por su atractivo y original toque extra que le brinda la miel. Se puede disfrutar con alguno de sus cafés de especialidad de Índigo Coffee Roasters o con un refrescante jugo frutal. Las direcciones son: Avenida del Libertador 6025, Belgrano; Avenida del Libertador 4096, Palermo.

OSTENDE

Ostende - Club Sándwich.jpg Recientemente se añadió a la carta el Sándwich Club y el de focaccia. Ostende

Ubicado en una esquina del pintoresco barrio de Colegiales, Ostende presenta una propuesta ambientada en la década de 1970, con mesitas de fórmica y sillas características, inspirada en los bodegones costeros y los platos de las abuelas. El menú recorre sabores clásicos, algunos con una renovada versión de autor de la chef Paz Lucero. En ese sentido, recientemente sumó dos alternativavs de sándwiches: el Sándwich Club, elaborado con pan artesanal de molde y tomate, panceta, milanesa de pollo, muzzarella, jamón, huevo, mix de verdes y alioli clásico; y el de focaccia, que es la opción vegetariana y se elabora con pan de focaccia casero, una base de guacamole, tomates asados, provoleta a la plancha y rúcula.

Ambos se sirven con papas fritas. Para celebrar el Día del Sándwich, durante el 3 de noviembre, el espacio invita a probarlos junto con dos de sus originales vermuts: el Sodeado, elaborado con un blend de vermuts creado por la casa, salmuera de mar, soda y pincho de pickles, y el Julep Obrero, que lleva Amargo típico argentino, menta, almíbar, limón y pomelo. La dirección es: Virrey Loreto 3303, Colegiales.