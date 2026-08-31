Cuándo es el Día del Maestro en 2026 y 7 ideas para hacer hacer regalos lindos y económicos

La fecha conmemora el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento y es una jornada de asueto para docentes y alumnos de todos los niveles educativos.

Algunas ideas de regalo por el Día del Maestro pueden ser mates personalizados, chocolates, plantas, bolsos o gift cards.

El Día del Maestro se celebra el 11 de septiembre en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento , quien falleció en 1888 . En 2026 caerá viernes y será una jornada de asueto para la comunidad educativa, por lo que no habrá clases en jardines, escuelas primarias y secundarias.

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Para agradecer a los docentes por su trabajo, una alternativa es elegir regalos sencillos, útiles y accesibles. Entre las opciones se pueden considerar mates personalizados , chocolates , mochilas y bolsos o gift cards en algún comercio.

La fecha se estableció en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento , quien murió el 11 de septiembre de 1888 . El prócer nació el 15 de febrero de 1811 en San Juan y comenzó a enseñar desde muy joven.

Cuando tenía 15 años fundó una escuela en San Francisco del Monte de Oro , en la provincia de San Luis, donde ejerció como docente. Debido a las dificultades económicas de su familia, gran parte de su formación posterior fue autodidacta.

Con el paso de los años, la educación se convirtió en uno de los principales ejes de su actividad y recibió el reconocimiento de "padre del aula" . Fue maestro, periodista y funcionario , ocupó distintos cargos públicos y llegó a ser presidente de la Nación entre 1868 y 1874.

Durante su gobierno impulsó la creación de escuelas públicas, promovió la formación de docentes y destinó recursos a ampliar el acceso a la enseñanza. También creó la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares en 1870.

Sarmiento falleció en Asunción, Paraguay. Sus restos fueron trasladados posteriormente a Buenos Aires y actualmente se encuentran en el Cementerio de la Recoleta.

En 2026, el Día del Maestro será el viernes 11 de septiembre. La jornada no es un feriado nacional para todos los trabajadores, sino un día de asueto para la comunidad educativa y no habrá clases en los niveles inicial, primario y secundario.

El Cato

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1. Mates personalizados

El mate es una alternativa práctica y fácil de personalizar. Se puede elegir un modelo sencillo y agregarle el nombre del docente, sus iniciales, una frase o algún diseño relacionado con la escuela.

Para reducir el costo, una opción es comprar varios ejemplares en un mismo lugar y consultar por precios mayoristas o promociones.

Otra posibilidad es acompañarlo una yerbera, una bombilla, una pequeña caja de chocolates y una tarjeta firmada por los alumnos.

2. Chocolates

Los chocolates son uno de los regalos más simples para resolver con poco presupuesto. Hay alternativas de distintos tamaños y precios, desde una tableta hasta cajas preparadas especialmente para la ocasión.

También pueden comprar diferentes chocolates y colocarlos en una bolsa decorada. Si participan varios alumnos, cada uno puede sumar una pequeña golosina.

3. Gift cards

Las gift cards tienen como ventaja que permiten que el docente elija qué comprar. Se pueden buscar tarjetas de regalo de librerías, locales de indumentaria, comercios gastronómicos o diferentes plataformas y servicios.

No es necesario que el monto sea elevado. Si la compra se hace entre varias familias, cada una puede aportar una parte y así reunir un importe mayor sin que el gasto individual sea tan importante.

4. Mochilas y bolsos

Una mochila, un bolso o un neceser puede ser una opción pensada para el uso cotidiano. Los maestros suelen trasladar útiles, cuadernos, carpetas y objetos personales, por lo que un accesorio de este tipo puede resultar práctico.

Para mantener el presupuesto bajo control, se pueden buscar modelos básicos, aprovechar descuentos o consultar emprendimientos que fabriquen bolsos de manera artesanal.

Además, es posible personalizarlos con las iniciales del docente, su nombre o algún dibujo realizado por los alumnos.

5. Tote bags personalizadas

Las tote bags son otra opción económica que puede utilizarse para llevar libros, cuadernos, carpetas y materiales escolares. Además, son fáciles de personalizar y permiten convertir un objeto sencillo en un recuerdo del curso.

Una idea es colocar el nombre del docente junto con los nombres de los alumnos o una frase elegida por el grupo. También se puede utilizar un dibujo realizado entre todos e imprimirlo.

6. Plantas

Se puede elegir una planta pequeña que no requiera demasiados cuidados, como una suculenta, un cactus o alguna planta de interior.

Para mejorar la presentación, pueden comprar una maceta sencilla y agregarle una tarjeta con el nombre del docente o un mensaje de agradecimiento.

7. Emprendimiento familiar de la sala o curso

Si alguno de los padres o madres tiene un negocio, fabrica productos o brinda algún servicio, se puede consultar si puede preparar un regalo especial para el maestro.

Por ejemplo, una familia que tenga un emprendimiento gastronómico puede preparar una caja de desayunos, una persona que haga productos artesanales puede ofrecer un objeto personalizado o quienes trabajen en determinados comercios pueden conseguir un descuento.

Esto puede facilitar la organización porque el curso ya cuenta con un contacto directo y puede adaptar el pedido al presupuesto disponible.