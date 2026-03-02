España le negó a EEUU el uso de de bases aéreas conjuntas para operaciones contra Irán + Seguir en









El gobierno de Pedro Sánchez rechazó que instalaciones militares compartidas con Washington sean utilizadas en acciones contra Teherán y defendió una salida basada en el derecho internacional y la negociación. La decisión impactó de inmediato en el despliegue estadounidense en territorio español.

Las bases de Morón y Rota quedaron excluidas de cualquier operación ofensiva contra Irán y solo podrían intervenir ante una eventual misión humanitaria.

El presidente de España, Pedro Sánchez, prohibió la utilización de bases militares que comparte con EEUU, para el despegue de aviones de combate contra Irán. El canciller español, José Manuel Albares, respaldó el derecho internacional ya que "Europa debe defender la desescalada y la negociación”, subrayó.

El ministro de Exteriores Albares reforzó y dejó en claro que Madrid no se moverá del eje diplomático frente a la crisis. Remarcó que, ante una escalada de esta magnitud, la Unión Europea debe asumir un rol de contención, promoviendo canales de diálogo y enfriando cualquier deriva bélica que agrave el escenario.

Desde la diplomacia española sostienen que profundizar la confrontación solo alimenta una cadena de represalias difícil de controlar. En esa lógica, advirtieron que actuar por fuera del marco establecido por Naciones Unidas implica debilitar el sistema internacional sin ofrecer una salida concreta al conflicto.

El repliegue inmediato del despliegue estadounidense El Departamento de Defensa de EEUU reordenó su esquema logístico y retiró varios aviones cisterna KC-135 que operaban desde las bases de Morón de la Frontera y Rota, puntos estratégicos para el abastecimiento aéreo en el sur de Europa.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, precisó que las instalaciones españolas no participarán en acciones ofensivas y que cualquier colaboración quedará limitada estrictamente a supuestos de asistencia humanitaria. Según explicó, Washington estaba al tanto de esa posición y el traslado de las aeronaves hacia otras bases europeas respondió a esa restricción.

Registros de plataformas de monitoreo aéreo reflejaron un movimiento inusual desde el inicio de los ataques del fin de semana: al menos una quincena de aeronaves estadounidenses dejaron suelo español. Parte de esos vuelos aterrizó en la base de Ramstein, en Alemania, mientras que otros fueron redistribuidos hacia instalaciones en territorio francés, en un reacomodamiento que expone el impacto directo de la decisión española.