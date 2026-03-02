Presentaron una pieza de ajedrez rescatada del campo de batalla de la Vuelta de Obligado + Seguir en









La pieza quedará a resguardo del Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico de San Pedro.

"No existen hallazgos de este tipo de objetos en el ámbito de ese enfrentamiento y eso lo hace muy valioso", afirman los expertos del Museo Paleontológico.



La pieza de madera de color marrón claro, de unos 3,8 centímetros de alto y 1,6 de ancho, fue presentada en sociedad por el Museo Paleontológico de San Pedro, mediante el Grupo Conservacionista de Fósiles.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este singular caballo tallado fue encontrado años atrás por albañiles que trabajaban en la construcción de unos baños en el sitio donde se concentraban las fuerzas argentinas para el enfrentamiento del 20 de noviembre de 1845, conocido como Vuelta de Obligado, ante las fuerzas conjuntas francesas e inglesas.

"No existen antecedentes de hallazgos de este tipo de objetos lúdicos en el ámbito de aquella contienda y eso lo hace muy valioso", afirman los expertos del Museo Paleontológico.

Se deduce que aquellos hombres que estaban armando un gran dispositivo de defensa y esperando el combate con los anglo-franceses; en sus ratos de descanso ocupaban su mente con una actividad que los distrajese por un rato de aquel inminente y brutal choque de fuerzas.

El caballo de madera fue encontrado en el lugar donde los oficiales dirigían el armado del dispositivo de defensa desde las carpas de campaña. "Seguramente, en algún momento de descanso o distracción, un par de oficiales armaron su tablero y jugaron una partida histórica que dejaría uno de los testigos más curiosos hallados en un campo de combate en Argentina", señalaron los investigadores que sostienen además que "debido a que los días previos al combate fueron lluviosos y el campo estaba fangoso, muchos objetos quedaron atrapados en ese barro y así lograron preservarse hasta hoy".

La pieza quedará a resguardo del Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico de San Pedro para aquellos investigadores que deseen profundizar en el estudio de esta pieza única.