Escapada de fin de semana: el destino perfecto a solo una hora de Buenos Aires

Calles tranquilas, sabores tradicionales y propuestas al aire libre invitan a cambiar la rutina por una salida breve, con historia y gastronomía criolla.

Las calles del casco urbano invitan a recorrer la ciudad a pie y descubrir parte de su identidad cultural y arquitectónica.

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires , esta ciudad ofrece una alternativa para quienes buscan cortar con el ritmo urbano sin organizar un viaje largo. La localidad bonaerense combina construcciones históricas, espacios verdes, pulperías y una gastronomía con identidad propia, ideal para recorrer durante un sábado o domingo.

En Mercedes, el atractivo no pasa solamente por sus paisajes y su aire de pueblo. La ciudad conserva tradiciones vinculadas con la vida rural , desde los encuentros en antiguos almacenes hasta la elaboración del salame quintero, uno de los productos más representativos de la zona.

A eso se suman plazas, paseos y propuestas culturales que permiten armar un itinerario a medida, tanto para una salida en pareja como para una jornada en familia.

Una buena manera de empezar la visita es recorrer el centro de Mercedes, donde conviven edificios tradicionales, comercios y espacios públicos que permiten conocer parte de la historia local. La plaza San Martín , frente a la iglesia Catedral Basílica Nuestra Señora de las Mercedes, funciona como referencia para orientarse y comenzar un paseo a pie.

Los establecimientos tradicionales de la zona conservan costumbres rurales y una propuesta gastronómica ligada a la historia local.

La zona céntrica invita a caminar, mirar las fachadas y hacer una pausa en alguno de sus cafés. Para quienes disfrutan de la arquitectura y la historia, la catedral y los edificios históricos del casco urbano ofrecen una primera aproximación al pasado de la ciudad . Es un plan sencillo, sin grandes traslados y apto para quienes prefieren conocer un destino caminando.

Otra alternativa es dedicar parte del día a los espacios verdes. Los alrededores de Mercedes permiten disfrutar de un entorno más abierto, con lugares para descansar, compartir unos mates o hacer una salida al aire libre. Según la época del año, el clima y las actividades disponibles, también se puede organizar un paseo en bicicleta o una caminata por sectores tranquilos.

El legendario salame quintero y los bodegones imperdibles de Mercedes

Si hay un producto que identifica a Mercedes, ese es el salame quintero. Su historia está ligada a las familias de inmigrantes italianos que se instalaron en la zona y desarrollaron pequeñas quintas, donde elaboraban chacinados para consumo propio. Con el tiempo, esas recetas familiares se transformaron en una tradición gastronómica que hoy distingue a la ciudad.

La preparación tradicional combina carne de cerdo y vaca, tocino cortado a cuchillo y una selección de condimentos. Las proporciones y los ingredientes particulares pueden variar según cada productor, que suele conservar sus propias recetas. Esa diversidad forma parte del atractivo de probar el producto en su lugar de origen.

La Fiesta Nacional del Salame Quintero, que se celebra habitualmente en septiembre, reúne a productores, visitantes y propuestas musicales y gastronómicas. Como el evento se realiza una vez al año, conviene consultar el calendario oficial antes de organizar el viaje: no necesariamente coincidirá con cualquier fin de semana.

Para comer, una de las referencias tradicionales es la Pulpería de Cacho Di Catarina, un establecimiento histórico cuya construcción data de 1830 y que fue declarado Patrimonio Histórico Municipal en 2004.

Su fachada, el palenque y el patio conservan rasgos de las antiguas pulperías rurales. Allí, las picadas con salame y quesos, junto con las empanadas, forman parte de la experiencia.

Otra opción es acercarse a Tomás Jofré, localidad rural del partido de Mercedes que se convirtió en un polo gastronómico conocido por sus restaurantes de campo. Muchos visitantes eligen pasar allí el mediodía, con platos abundantes, pastas caseras, parrilla y postres tradicionales.

Es un plan que suele funcionar especialmente bien para grupos y familias, aunque la disponibilidad de mesas puede cambiar según la demanda.

Los paisajes abiertos y los caminos rurales ofrecen una alternativa para quienes buscan desconectarse de la rutina y disfrutar del aire libre. Magnific

Cómo llegar a Mercedes

Mercedes se encuentra a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, una distancia que permite pensar en una salida de un día o en una noche de alojamiento para recorrer la zona con más calma. En auto, el trayecto suele demandar alrededor de una hora, aunque el tiempo puede extenderse por el tránsito, las condiciones climáticas o las demoras en los accesos.

La ruta habitual desde la Capital es tomar el Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 5 hasta Mercedes. Antes de salir, conviene revisar el estado del tránsito y las indicaciones del navegador, especialmente durante los fines de semana largos.

También es posible llegar en transporte público. Los servicios ferroviarios y de ómnibus pueden ser alternativas para quienes prefieren dejar el auto en casa, pero es fundamental revisar los horarios vigentes, las frecuencias y el punto de llegada, ya que pueden variar según el día.