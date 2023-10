Edulcorantes para bajar de peso: ¿sí o no? 

Hace unos meses los edulcorantes no calóricos ocuparon la primera plana de las noticias porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugirió que no deben utilizarse como medio para lograr el control del peso corporal o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles (recomendación condicional). Esta recomendación fue interpretada por algunos medios de prensa como que no eran aconsejables para su consumo general y, obviamente, eso no es correcto.