Los mejores 5 ejercicios para hacer en casa

Si hoy es uno de esos días que no te animaste a salir a hacer deporte, se te hizo tarde para tu clase en el gym o el frío resultó la mejor excusa para quedarse atrapado en tu hogar ¡no te desanimes! No todo está perdido, ponete las zapatillas y seguí esta rutina de ejercicios que comparte Samantha Clayton, vicepresidenta de Rendimiento Deportivo y Educación Física Mundial de Herbalife Nutrition, diseñada especialmente para realizarse sin tener que moverte de tu casa y no dejar pasar la oportunidad de liberar endorfinas.