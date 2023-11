El Abierto de Polo se vive en Bocha: cuándo y cuáles serán las propuestas gastronómicas

En esta oportunidad, se podrá ingresar a Bocha y presenciar cuatro partidos: el sábado 18, serán los encuentros por la Zona A: La Hache La Roca vs. La Hace Cría Polo a las 14 y, a las 16.30, La Dolfina Saudi vs. Cría La Dolfina. El lunes 20, por la Zona B, se enfrentarán La Irenita Clinova vs. El Overol Z7 UAE a las 14 y, a las 16:30, La Natividad vs. Ellerstina Yellow Rose.