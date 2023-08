¿El "amor eterno" es posible? lo que reveló un informe de Harvard

El estudio, hecho por la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard , recibió el nombre de "Love and the brain", y estuvo a cargo de los especialistas Richard Schwartz y Jacqueline Olds , considerados como "dos personas que saben mucho sobre el amor". Estos profesores y terapeutas de pareja de la Escuela de Medicina de Harvard (HMS) han estudiado a lo largo de los años sobre cómo evoluciona el amor y, con demasiada frecuencia, cómo se derrumba .

¿A qué llamamos "amor"?: las definiciones de los especialistas

"El amor, como tal, es el sentimiento supremo que sentimos por otras personas. Amar no se trata solo de afinidad o de química entre dos personas. El amor es también sentir respeto, conexión, libertad al estar junto con otra persona", sostuvo Jacqueline Olds, al hablar sobre el estudio. El amor es una unión no material, sino espiritual. No se trata de demostraciones físicas, sino afectivas, emocionales.

Síntomas de estar enamorado