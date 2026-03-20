El destino poco visitado de Argentina que maravilla con un paisaje que tiene reconocimiento mundial

Con una ruta emblemática, este lugar atrae cada vez más al turismo por todo lo que ofrece.

El turismo en Argentina tiene una oferta más que amplia, ya sea para los mismos locales o para el público internacional. De norte a sur, se pueden encontrar maravillas naturales y rincones con un sinfín de actividades para sus visitantes, aunque no todos cuentan con una gran popularidad.

Entre los sitios que menos concurrencia tienen, se destaca este paraíso que le escapa a lo tradicional y cuenta con el entorno perfecto para realizar uno de los deportes más divertidos y llenos de adrenalina que existen. Además, regala imágenes únicas que solo pueden verse en este espacio natural.

Las Dunas de Tatón se encuentran en la provincia de Catamarca , dentro del departamento de Tinogasta, cerca de la localidad de Fiambalá. Se trata de una zona desértica ubicada al oeste provincial, en una región marcada por paisajes áridos y amplias extensiones de arena.

Estar a muy poca distancia de un destino famoso por sus aguas termales, que suele funcionar como punto base para quienes desean adentrarse en los médanos, los convierten en socios ideales.

Es en este entorno donde se alza la duna Federico Kirbus , la formación de arena más alta del mundo, cuya cima acaricia los 2.845 metros sobre el nivel del mar y se impone en el paisaje prepuneño con una altura neta de más de 1.200 metros desde su base.

Qué se puede hacer en las Dunas de Tatón

La actividad estrella en este extenso mar de arena es el sandboard. Al contar con pendientes prolongadas y la duna más alta del planeta, el lugar atrae a deportistas internacionales y aficionados que buscan deslizarse a gran velocidad sobre la superficie dorada. Aunque alcanzar la cima a pie requiere de un importante esfuerzo físico, la recompensa visual desde lo alto y la adrenalina del descenso justifican cada paso en la arena.

Más allá del uso de las tablas, el terreno es considerado un paraíso para los motores. Las travesías en vehículos 4x4 y los paseos en cuatriciclos son opciones sumamente populares para recorrer las inmensas distancias del complejo. La geografía agreste y los desniveles extremos convirtieron a este sector en un tramo emblemático del famoso Rally Dakar durante los años en que la competencia de alcance internacional se desarrolló en Sudamérica.

Para aquellos que prefieren un ritmo más pausado, el entorno natural ofrece safaris fotográficos de primer nivel. Ver cómo el viento modifica constantemente la forma de los médanos es un espectáculo en sí mismo. Además, los atardeceres en esta región tiñen el cielo de tonos rojizos y anaranjados, brindando un marco ideal para capturar imágenes únicas y disfrutar del silencio absoluto que impone el desierto catamarqueño.

Embed - El Sahara argentino: la maravilla de la que nadie habla | Desierto de Tatón, Catamarca

Cómo ir hasta las Dunas de Tatón

El punto de partida más habitual para llegar a este destino es la ciudad de Catamarca, desde donde es necesario tomar la Ruta Nacional 60 en dirección a Fiambalá. Una vez en esta localidad, el trayecto continúa por la Ruta Provincial 34. El camino pasa por pequeños poblados de arquitectura tradicional en adobe, como Saujil y Medanitos, antes de encarar el tramo final hacia el complejo de dunas.

Los últimos 30 kilómetros del recorrido se realizan por caminos de tierra que exigen precaución. Debido a las características blandas del terreno, especialmente en las zonas más profundas de los médanos, se recomienda realizar la visita en vehículos de tracción 4x4 o contratar excursiones con guías locales habilitados. Asimismo, es aconsejable planificar el viaje fuera de la temporada de verano para evitar las temperaturas extremas de la región andina.