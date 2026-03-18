La joya poco conocida del norte argentino que se transformó en el lugar favorito de los jubilados

Este sitio es ideal para que los más grandes puedan desconectar, además de contar con un factor que beneficiará enormemente su salud.

La oferta de turismo nacional cuenta con una amplia variedad de destinos que proponen experiencias centradas exclusivamente en el bienestar físico. En este contexto, un rincón del litoral se consolidó recientemente como el refugio predilecto para los jubilados que buscan combinar el descanso absoluto con beneficios directos para la salud.

Este sitio se distingue por un complejo de aguas termales reconocido a nivel regional por sus propiedades terapéuticas, permitiendo aliviar dolencias de forma natural. La propuesta combina paseos por la costa del río con visitas a lugares únicos, transformándose en una opción diseñada para renovar energías en un entorno que conserva la esencia de los pueblos del interior y ofrece actividades relajadas al aire libre.

Monte Caseros se encuentra en el extremo sur de la provincia de Corrientes , justo sobre la margen derecha del río Uruguay. Esta ubicación geográfica permite una conexión fluida con otros puntos de la región a través de la red vial que une la costa de Entre Ríos con el país vecino de Uruguay.

La calma que rodea a este lugar es otro de sus grandes atractivos.

El casco urbano se sitúa a unos 430 kilómetros de la capital correntina . El entorno presenta un paisaje ribereño que ofrece jornadas agradables durante gran parte del año, evitando los climas extremos que suelen afectar a otros destinos del norte argentino durante la temporada de verano.

El atractivo central es el Parque Acuático , un predio equipado con piletas de distintas temperaturas que se abastecen mediante perforaciones profundas en el Acuífero Guaraní. Estas aguas son buscadas por su composición mineral, la cual ayuda a aliviar molestias articulares y musculares. El complejo cuenta con sectores techados y amplias áreas al aire libre que dan directamente a la costa del río.

Uno de los lugares más visitados es el punto donde se juntan las tres fronteras, un sitio único donde se puede ver la unión de Argentina, Brasil y Uruguay desde un mismo balcón sobre el agua. Para quienes buscan una cuota cultural, el Museo de Ciencias Naturales local ofrece una colección de restos de animales que habitaron la zona hace millones de años, permitiendo conocer la historia antigua de las orillas del río.

Termas Corrientes El complejo acuático y termal que es la joya de Monte Caseros. Créditos: Javier Lezcano

La experiencia se completa con un circuito gastronómico especializado en platos de pescado, donde el surubí y el dorado son los protagonistas. Al ser una zona de producción de cítricos, es frecuente encontrar dulces regionales elaborados a base de naranja y mandarina, además de los tradicionales alfajores de mandioca que definen la identidad de esta parte de la provincia.

Cómo ir hasta Monte Caseros

Para llegar en vehículo particular desde Buenos Aires, el trayecto principal se realiza por la Ruta Nacional 14. Este corredor totalmente asfaltado permite un acceso directo hacia el sur correntino, conectando de forma segura a los viajeros con el ingreso principal a la localidad.

Desde otras provincias, la alternativa más frecuente es el servicio de ómnibus de larga distancia que llega a la terminal local. Las empresas de transporte utilizan el corredor de la Ruta 14, garantizando un arribo cómodo para los grupos que buscan acceder al complejo termal sin necesidad de utilizar un vehículo propio.