Una pizzería argentina volvió a ubicarse entre las mejores 100 del mundo: cuál es y el ranking completo + Agregar ámbito en









La galardonada se encuentra ubicada en la localidad bonaerense de Adrogué y se especializa en gastronomía de estilo napolitano.

Pexels

La gastronomía argentina volvió a destacarse en el escenario internacional con una nueva distinción para la pizzería Ti Amo, ubicada en Adrogué, que fue nuevamente incluida en el prestigioso ranking 50 Top Pizza 2026, una de las guías más reconocidas a nivel global del sector.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El establecimiento fue ubicado en el puesto 21 del ranking mundial y, además, se consolidó como la segunda mejor pizzería de América Latina. Con este reconocimiento, la propuesta mantiene su presencia sostenida en la lista internacional por quinto año consecutivo, un logro poco frecuente dentro de la competencia gastronómica global.

La historia de Ti Amo, reconocida entre las 100 mejores pizzerías del mundo Ti Amo nació a fines de 2019 como un proyecto familiar impulsado por las hermanas Carola y Vittoria Santoro, con una propuesta centrada en la pizza de estilo napolitano y una experiencia gastronómica artesanal. Desde sus inicios, el local se fue posicionando en el circuito internacional hasta convertirse en un referente regional.

La guía 50 Top Pizza, elaborada por especialistas en gastronomía que evalúan de forma anónima distintos establecimientos del mundo, destacó nuevamente a la pizzería bonaerense dentro de su selección global, donde predominan locales de Italia, Estados Unidos y Japón.

Con esta nueva distinción, Ti Amo reafirma su lugar entre las mejores pizzerías del mundo y consolida el crecimiento de la cocina argentina dentro de los rankings internacionales más exigentes del rubro.

El ranking completo de las 100 mejores pizzerías del mundo Una Pizza Napoletana — Nueva York, Estados Unidos I Masanielli – Francesco Martucci — Caserta, Italia Pepe in Grani — Caiazzo, Italia Confine — Milán, Italia Diego Vitagliano Pizzeria — Nápoles, Italia I Tigli — San Bonifacio, Italia Seu Pizza Illuminati — Roma, Italia The Pizza Bar on 38th — Tokio, Japón Sartoria Panatieri — Barcelona, España 50 Kalò — Nápoles, Italia Bæst — Copenhague, Dinamarca La Notizia — Nápoles, Italia Cambia-Menti di Ciccio Vitiello — Caserta, Italia Tony's Pizza Napoletana — San Francisco, Estados Unidos Dry Milano — Milán, Italia Francesco & Salvatore Salvo — Nápoles, Italia Pizzarium — Roma, Italia Ken's Artisan Pizza — Portland, Estados Unidos Pizza Studio Tamaki — Tokio, Japón La Balmesina — Barcelona, España Ti Amo — Adrogué, Argentina L'Antica Pizzeria da Michele — Nápoles, Italia 180g Pizzeria Romana — Roma, Italia Ribalta — Nueva York, Estados Unidos nNea Pizza — Ámsterdam, Países Bajos Pizza Zulù — Fürth, Alemania Bottega — Pekín, China Razza — Jersey City, Estados Unidos Forno d'Oro — Lisboa, Portugal Leggera Pizza Napoletana — São Paulo, Brasil Ti Amo — Singapur La Piola Pizza — Bruselas, Bélgica Civerinos — Edimburgo, Escocia Pizzeria Luca — Copenhague, Dinamarca Via Toledo Enopizzeria — Viena, Austria Da Susy — Madrid, España Napoli on the Road — Londres, Inglaterra IMperfetto — Puteaux, Francia Il Caminetto — Dublín, Irlanda Pizzeria Bianco — Phoenix, Estados Unidos L'Industrie Pizzeria — Nueva York, Estados Unidos 48h Pizza e Gnocchi Bar — Melbourne, Australia a mano — Manila, Filipinas +39 Pizzeria — París, Francia Stile Napoletano — Chester, Inglaterra Ciao — El Cairo, Egipto Oobatz — París, Francia Pizza Massilia — Bangkok, Tailandia Futura — Berlín, Alemania Pizza 4P's — Hanói, Vietnam Fiata by Salvatore Fiata — Hong Kong A Mano Pizza + Bakery — Ciudad de México, México The Artisan Pizza — Londres, Inglaterra Pizzeria da Zero — Milán, Italia Trafalgar Pizza Club — Madrid, España Da Attilio — Nápoles, Italia Kesté Pizza e Vino — Nueva York, Estados Unidos Pizza Marumo — Osaka, Japón Pizzeria Sei — Los Ángeles, Estados Unidos Materia — Ciudad de México, México Il Vecchio e il Mare — Florencia, Italia Maximmus Pizza — Dubái, Emiratos Árabes Unidos Dough Hands — Londres, Inglaterra Lievità — Madrid, España Settebello — Las Vegas, Estados Unidos Officine del Cibo — Sarzana, Italia Cibus — Ceglie Messapica, Italia Pizza Fabbrica — Praga, República Checa nNea — Ámsterdam, Países Bajos (segunda sede) Antico Forno Roscioli — Roma, Italia Luigia — Ginebra, Suiza Pizzeria Gusto — Tel Aviv, Israel Bottega di Michele — Dubái, Emiratos Árabes Unidos Sapori Italiani — Varsovia, Polonia La Pizza è Bella — Amberes, Bélgica Il Cortile – Tokio, Japón Slices – Seúl, Corea del Sur Pizza Nuova – Sídney, Australia Lucciola – Bangkok, Tailandia La Strega – São Paulo, Brasil Briciole – Berlín, Alemania Margherì – Valencia, España Pizzeria Da Lioniello – Succivo, Italia Pizza Project – Hong Kong Fornace Stella – Lisboa, Portugal Pizzeria Mozza – Los Ángeles, Estados Unidos L'Oliva – Bruselas, Bélgica Pizza Madre – Múnich, Alemania San Matteo – Londres, Inglaterra Il Caffè – Moscú, Rusia Don Antonio – Nueva York, Estados Unidos Infraganti Pizza Bar – Alicante, España NAP – Budapest, Hungría Pizzicato – Montevideo, Uruguay La Pizza Cresci – París, Francia Frumento – Santiago, Chile Pizza Social Club – Toronto, Canadá A Casa Mia – Bucarest, Rumania Forza – Estocolmo, Suecia Verace – Auckland, Nueva Zelanda

Temas pizza

Ranking

Gastronomía