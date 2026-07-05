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5 de julio 2026 - 14:42

Una pizzería argentina volvió a ubicarse entre las mejores 100 del mundo: cuál es y el ranking completo

La galardonada se encuentra ubicada en la localidad bonaerense de Adrogué y se especializa en gastronomía de estilo napolitano.

Pizza
Pexels

La gastronomía argentina volvió a destacarse en el escenario internacional con una nueva distinción para la pizzería Ti Amo, ubicada en Adrogué, que fue nuevamente incluida en el prestigioso ranking 50 Top Pizza 2026, una de las guías más reconocidas a nivel global del sector.

El establecimiento fue ubicado en el puesto 21 del ranking mundial y, además, se consolidó como la segunda mejor pizzería de América Latina. Con este reconocimiento, la propuesta mantiene su presencia sostenida en la lista internacional por quinto año consecutivo, un logro poco frecuente dentro de la competencia gastronómica global.

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La historia de Ti Amo, reconocida entre las 100 mejores pizzerías del mundo

Ti Amo nació a fines de 2019 como un proyecto familiar impulsado por las hermanas Carola y Vittoria Santoro, con una propuesta centrada en la pizza de estilo napolitano y una experiencia gastronómica artesanal. Desde sus inicios, el local se fue posicionando en el circuito internacional hasta convertirse en un referente regional.

La guía 50 Top Pizza, elaborada por especialistas en gastronomía que evalúan de forma anónima distintos establecimientos del mundo, destacó nuevamente a la pizzería bonaerense dentro de su selección global, donde predominan locales de Italia, Estados Unidos y Japón.

Con esta nueva distinción, Ti Amo reafirma su lugar entre las mejores pizzerías del mundo y consolida el crecimiento de la cocina argentina dentro de los rankings internacionales más exigentes del rubro.

El ranking completo de las 100 mejores pizzerías del mundo

  1. Una Pizza Napoletana — Nueva York, Estados Unidos
  2. I Masanielli – Francesco Martucci — Caserta, Italia
  3. Pepe in Grani — Caiazzo, Italia
  4. Confine — Milán, Italia
  5. Diego Vitagliano Pizzeria — Nápoles, Italia
  6. I Tigli — San Bonifacio, Italia
  7. Seu Pizza Illuminati — Roma, Italia
  8. The Pizza Bar on 38th — Tokio, Japón
  9. Sartoria Panatieri — Barcelona, España
  10. 50 Kalò — Nápoles, Italia
  11. Bæst — Copenhague, Dinamarca
  12. La Notizia — Nápoles, Italia
  13. Cambia-Menti di Ciccio Vitiello — Caserta, Italia
  14. Tony's Pizza Napoletana — San Francisco, Estados Unidos
  15. Dry Milano — Milán, Italia
  16. Francesco & Salvatore Salvo — Nápoles, Italia
  17. Pizzarium — Roma, Italia
  18. Ken's Artisan Pizza — Portland, Estados Unidos
  19. Pizza Studio Tamaki — Tokio, Japón
  20. La Balmesina — Barcelona, España
  21. Ti Amo — Adrogué, Argentina
  22. L'Antica Pizzeria da Michele — Nápoles, Italia
  23. 180g Pizzeria Romana — Roma, Italia
  24. Ribalta — Nueva York, Estados Unidos
  25. nNea Pizza — Ámsterdam, Países Bajos
  26. Pizza Zulù — Fürth, Alemania
  27. Bottega — Pekín, China
  28. Razza — Jersey City, Estados Unidos
  29. Forno d'Oro — Lisboa, Portugal
  30. Leggera Pizza Napoletana — São Paulo, Brasil
  31. Ti Amo — Singapur
  32. La Piola Pizza — Bruselas, Bélgica
  33. Civerinos — Edimburgo, Escocia
  34. Pizzeria Luca — Copenhague, Dinamarca
  35. Via Toledo Enopizzeria — Viena, Austria
  36. Da Susy — Madrid, España
  37. Napoli on the Road — Londres, Inglaterra
  38. IMperfetto — Puteaux, Francia
  39. Il Caminetto — Dublín, Irlanda
  40. Pizzeria Bianco — Phoenix, Estados Unidos
  41. L'Industrie Pizzeria — Nueva York, Estados Unidos
  42. 48h Pizza e Gnocchi Bar — Melbourne, Australia
  43. a mano — Manila, Filipinas
  44. +39 Pizzeria — París, Francia
  45. Stile Napoletano — Chester, Inglaterra
  46. Ciao — El Cairo, Egipto
  47. Oobatz — París, Francia
  48. Pizza Massilia — Bangkok, Tailandia
  49. Futura — Berlín, Alemania
  50. Pizza 4P's — Hanói, Vietnam
  51. Fiata by Salvatore Fiata — Hong Kong
  52. A Mano Pizza + Bakery — Ciudad de México, México
  53. The Artisan Pizza — Londres, Inglaterra
  54. Pizzeria da Zero — Milán, Italia
  55. Trafalgar Pizza Club — Madrid, España
  56. Da Attilio — Nápoles, Italia
  57. Kesté Pizza e Vino — Nueva York, Estados Unidos
  58. Pizza Marumo — Osaka, Japón
  59. Pizzeria Sei — Los Ángeles, Estados Unidos
  60. Materia — Ciudad de México, México
  61. Il Vecchio e il Mare — Florencia, Italia
  62. Maximmus Pizza — Dubái, Emiratos Árabes Unidos
  63. Dough Hands — Londres, Inglaterra
  64. Lievità — Madrid, España
  65. Settebello — Las Vegas, Estados Unidos
  66. Officine del Cibo — Sarzana, Italia
  67. Cibus — Ceglie Messapica, Italia
  68. Pizza Fabbrica — Praga, República Checa
  69. nNea — Ámsterdam, Países Bajos (segunda sede)
  70. Antico Forno Roscioli — Roma, Italia
  71. Luigia — Ginebra, Suiza
  72. Pizzeria Gusto — Tel Aviv, Israel
  73. Bottega di Michele — Dubái, Emiratos Árabes Unidos
  74. Sapori Italiani — Varsovia, Polonia
  75. La Pizza è Bella — Amberes, Bélgica
  76. Il Cortile – Tokio, Japón
  77. Slices – Seúl, Corea del Sur
  78. Pizza Nuova – Sídney, Australia
  79. Lucciola – Bangkok, Tailandia
  80. La Strega – São Paulo, Brasil
  81. Briciole – Berlín, Alemania
  82. Margherì – Valencia, España
  83. Pizzeria Da Lioniello – Succivo, Italia
  84. Pizza Project – Hong Kong
  85. Fornace Stella – Lisboa, Portugal
  86. Pizzeria Mozza – Los Ángeles, Estados Unidos
  87. L'Oliva – Bruselas, Bélgica
  88. Pizza Madre – Múnich, Alemania
  89. San Matteo – Londres, Inglaterra
  90. Il Caffè – Moscú, Rusia
  91. Don Antonio – Nueva York, Estados Unidos
  92. Infraganti Pizza Bar – Alicante, España
  93. NAP – Budapest, Hungría
  94. Pizzicato – Montevideo, Uruguay
  95. La Pizza Cresci – París, Francia
  96. Frumento – Santiago, Chile
  97. Pizza Social Club – Toronto, Canadá
  98. A Casa Mia – Bucarest, Rumania
  99. Forza – Estocolmo, Suecia
  100. Verace – Auckland, Nueva Zelanda

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