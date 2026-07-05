La gastronomía argentina volvió a destacarse en el escenario internacional con una nueva distinción para la pizzería Ti Amo, ubicada en Adrogué, que fue nuevamente incluida en el prestigioso ranking 50 Top Pizza 2026, una de las guías más reconocidas a nivel global del sector.
Una pizzería argentina volvió a ubicarse entre las mejores 100 del mundo: cuál es y el ranking completo
La galardonada se encuentra ubicada en la localidad bonaerense de Adrogué y se especializa en gastronomía de estilo napolitano.
-
Chau a las mesas cuadradas: la tendencia que gana espacio en 2026
-
El bodegón de Palermo que rompe el molde con charcutería propia y cocina criolla con giro actual
El establecimiento fue ubicado en el puesto 21 del ranking mundial y, además, se consolidó como la segunda mejor pizzería de América Latina. Con este reconocimiento, la propuesta mantiene su presencia sostenida en la lista internacional por quinto año consecutivo, un logro poco frecuente dentro de la competencia gastronómica global.
La historia de Ti Amo, reconocida entre las 100 mejores pizzerías del mundo
Ti Amo nació a fines de 2019 como un proyecto familiar impulsado por las hermanas Carola y Vittoria Santoro, con una propuesta centrada en la pizza de estilo napolitano y una experiencia gastronómica artesanal. Desde sus inicios, el local se fue posicionando en el circuito internacional hasta convertirse en un referente regional.
La guía 50 Top Pizza, elaborada por especialistas en gastronomía que evalúan de forma anónima distintos establecimientos del mundo, destacó nuevamente a la pizzería bonaerense dentro de su selección global, donde predominan locales de Italia, Estados Unidos y Japón.
Con esta nueva distinción, Ti Amo reafirma su lugar entre las mejores pizzerías del mundo y consolida el crecimiento de la cocina argentina dentro de los rankings internacionales más exigentes del rubro.
El ranking completo de las 100 mejores pizzerías del mundo
- Una Pizza Napoletana — Nueva York, Estados Unidos
- I Masanielli – Francesco Martucci — Caserta, Italia
- Pepe in Grani — Caiazzo, Italia
- Confine — Milán, Italia
- Diego Vitagliano Pizzeria — Nápoles, Italia
- I Tigli — San Bonifacio, Italia
- Seu Pizza Illuminati — Roma, Italia
- The Pizza Bar on 38th — Tokio, Japón
- Sartoria Panatieri — Barcelona, España
- 50 Kalò — Nápoles, Italia
- Bæst — Copenhague, Dinamarca
- La Notizia — Nápoles, Italia
- Cambia-Menti di Ciccio Vitiello — Caserta, Italia
- Tony's Pizza Napoletana — San Francisco, Estados Unidos
- Dry Milano — Milán, Italia
- Francesco & Salvatore Salvo — Nápoles, Italia
- Pizzarium — Roma, Italia
- Ken's Artisan Pizza — Portland, Estados Unidos
- Pizza Studio Tamaki — Tokio, Japón
- La Balmesina — Barcelona, España
- Ti Amo — Adrogué, Argentina
- L'Antica Pizzeria da Michele — Nápoles, Italia
- 180g Pizzeria Romana — Roma, Italia
- Ribalta — Nueva York, Estados Unidos
- nNea Pizza — Ámsterdam, Países Bajos
- Pizza Zulù — Fürth, Alemania
- Bottega — Pekín, China
- Razza — Jersey City, Estados Unidos
- Forno d'Oro — Lisboa, Portugal
- Leggera Pizza Napoletana — São Paulo, Brasil
- Ti Amo — Singapur
- La Piola Pizza — Bruselas, Bélgica
- Civerinos — Edimburgo, Escocia
- Pizzeria Luca — Copenhague, Dinamarca
- Via Toledo Enopizzeria — Viena, Austria
- Da Susy — Madrid, España
- Napoli on the Road — Londres, Inglaterra
- IMperfetto — Puteaux, Francia
- Il Caminetto — Dublín, Irlanda
- Pizzeria Bianco — Phoenix, Estados Unidos
- L'Industrie Pizzeria — Nueva York, Estados Unidos
- 48h Pizza e Gnocchi Bar — Melbourne, Australia
- a mano — Manila, Filipinas
- +39 Pizzeria — París, Francia
- Stile Napoletano — Chester, Inglaterra
- Ciao — El Cairo, Egipto
- Oobatz — París, Francia
- Pizza Massilia — Bangkok, Tailandia
- Futura — Berlín, Alemania
- Pizza 4P's — Hanói, Vietnam
- Fiata by Salvatore Fiata — Hong Kong
- A Mano Pizza + Bakery — Ciudad de México, México
- The Artisan Pizza — Londres, Inglaterra
- Pizzeria da Zero — Milán, Italia
- Trafalgar Pizza Club — Madrid, España
- Da Attilio — Nápoles, Italia
- Kesté Pizza e Vino — Nueva York, Estados Unidos
- Pizza Marumo — Osaka, Japón
- Pizzeria Sei — Los Ángeles, Estados Unidos
- Materia — Ciudad de México, México
- Il Vecchio e il Mare — Florencia, Italia
- Maximmus Pizza — Dubái, Emiratos Árabes Unidos
- Dough Hands — Londres, Inglaterra
- Lievità — Madrid, España
- Settebello — Las Vegas, Estados Unidos
- Officine del Cibo — Sarzana, Italia
- Cibus — Ceglie Messapica, Italia
- Pizza Fabbrica — Praga, República Checa
- nNea — Ámsterdam, Países Bajos (segunda sede)
- Antico Forno Roscioli — Roma, Italia
- Luigia — Ginebra, Suiza
- Pizzeria Gusto — Tel Aviv, Israel
- Bottega di Michele — Dubái, Emiratos Árabes Unidos
- Sapori Italiani — Varsovia, Polonia
- La Pizza è Bella — Amberes, Bélgica
- Il Cortile – Tokio, Japón
- Slices – Seúl, Corea del Sur
- Pizza Nuova – Sídney, Australia
- Lucciola – Bangkok, Tailandia
- La Strega – São Paulo, Brasil
- Briciole – Berlín, Alemania
- Margherì – Valencia, España
- Pizzeria Da Lioniello – Succivo, Italia
- Pizza Project – Hong Kong
- Fornace Stella – Lisboa, Portugal
- Pizzeria Mozza – Los Ángeles, Estados Unidos
- L'Oliva – Bruselas, Bélgica
- Pizza Madre – Múnich, Alemania
- San Matteo – Londres, Inglaterra
- Il Caffè – Moscú, Rusia
- Don Antonio – Nueva York, Estados Unidos
- Infraganti Pizza Bar – Alicante, España
- NAP – Budapest, Hungría
- Pizzicato – Montevideo, Uruguay
- La Pizza Cresci – París, Francia
- Frumento – Santiago, Chile
- Pizza Social Club – Toronto, Canadá
- A Casa Mia – Bucarest, Rumania
- Forza – Estocolmo, Suecia
- Verace – Auckland, Nueva Zelanda
- Temas
- pizza
- Ranking
- Gastronomía