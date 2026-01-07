El ejercicio recomendado para mayores de 45 años para quemar la grasa de las Fiestas + Seguir en









Terminó la época navideña y hay que volver a la realidad. Cómo bajar los kilos ganados en estos días.

Después de los 45 años, se hace difícil quemar rápidamente la grasa ganada. Freepik

Las fiestas de fin de año suelen venir acompañadas de encuentros largos, platos abundantes y más de una comida tentadora que se sale de la rutina saludable. Tras semanas de celebraciones, muchas personas cargan con esos kilos extras que parecen costar más trabajo perder cuando uno supera los 45 años de edad. Para eso te traemos el ejercicio ideal.

Al iniciar un nuevo año, es común que el objetivo de “bajar lo ganado en las Fiestas” esté en la lista de propósitos de salud y bienestar. Para conseguirlo de forma eficaz es importante saber qué tipo de ejercicio tiene más impacto en la quema de grasa corporal, especialmente en la zona abdominal.

Sentadilla Uno de los ejercicios más completos para bajar de peso. Imagen: Freepik El ejercicio que te ayudará a bajar los kilos de más Aunque el ejercicio cardiovascular tradicional como caminar, correr o montar en bicicleta puede colaborar con el gasto calórico, los expertos señalan que a partir de los 45 años es más efectivo incorporar ejercicios de fuerza que activen grandes grupos musculares y aceleren el metabolismo de forma sostenida.

Uno de los movimientos más recomendados por entrenadores es la sentadilla. Este ejercicio compuesto no requiere equipamiento especial y trabaja piernas, glúteos, espalda baja y abdomen al mismo tiempo, activando un volumen importante de masa muscular.

Esa mayor activación no solo quema calorías mientras se realiza, sino que también contribuye al “efecto poscombustión”, es decir, al gasto energético que continúa tras finalizar el ejercicio. Incluir sentadillas en la rutina de entrenamiento favorece además la preservación de masa muscular, algo esencial para mantener el metabolismo activo con la edad.

Paso a paso: cómo hacer una sentadilla correcta Utilizar sentadillas como base de un plan de entrenamiento de fuerza, junto con una buena alimentación y descanso suficiente, puede facilitar la reducción de grasa acumulada durante las fiestas y mejorar la composición corporal tras los 45 años. Postura inicial: Ponte de pie con los pies un poco más separados que el ancho de tus hombros, con las puntas ligeramente hacia fuera. Mantén la espalda recta y la mirada al frente.

Descenso controlado: Empuja las caderas hacia atrás como si fueras a sentarte, doblando las rodillas de forma controlada hasta que tus muslos queden paralelos al suelo. Mantén el abdomen firme durante todo el movimiento.

Empuje hacia arriba: Desde esa posición baja, empuja con fuerza desde los talones para volver a la posición inicial sin bloquear completamente las rodillas al final del movimiento. Al principio es recomendable practicar sentadillas sin peso para dominar la técnica y evitar molestias. Una vez lograda la correcta ejecución, se puede considerar agregar carga progresivamente según el nivel de condición física.

