Adiós al dolor de cadera: el ejercicio recomendado por los expertos para mayores de 60 años

Una vez llegada la adultez, el entrenamiento debe contemplar el impacto en huesos y articulaciones.

La importancia de realizar entrenamiento de bajo impacto una vez llegada la adultez. Imagen: Freepik

Una rutina de ejercicios es clave para mejorar el bienestar físico y reducir las molestias articulares que suelen aparecer con la edad. Entre las actividades que ayudan a conservar movilidad y aliviar tensiones, hay opciones más efectivas que la simple caminata o ejercicios suaves tradicionales, especialmente cuando se trata de cuidar la salud de la cadera en personas mayores.

Aunque muchos optan por yoga, pilates o natación para mantenerse activos, hay una modalidad que destaca por su impacto benigno y su capacidad para movilizar las articulaciones sin forzar el cuerpo de forma excesiva. Al final del segundo párrafo revelamos cuál es este ejercicio ideal para mayores de 60 años: la bicicleta fija.

Bici Fija El ejercicio ideal para los adultos mayores, que alivia el dolor en la zona lumbar. Imagen: Freepik Bici fija: el ejercicio que ayuda a los adultos mayores La bicicleta fija se ha posicionado como una actividad física recomendada para adultos mayores porque permite un movimiento repetitivo y de bajo impacto que distribuye el líquido sinovial en las articulaciones, lubricando y nutriendo el cartílago de la cadera, lo que contribuye a reducir la rigidez y el dolor en la zona.

Su diseño hace que quienes la practican puedan fortalecer los músculos de las piernas, mejorar la movilidad articular y trabajar el sistema cardiovascular sin someter las articulaciones a impactos bruscos. Además, el ejercicio en bicicleta estática es adaptable a distintos niveles de condición física y se puede realizar en la comodidad del hogar con supervisión médica, si así se recomienda.

Los expertos suelen sugerir comenzar con sesiones breves, de unos 10 a 20 minutos, especialmente para principiantes, e ir aumentando gradualmente tanto la duración como la resistencia a medida que el cuerpo se acostumbra a la rutina. A largo plazo, una meta saludable es acumular al menos 150 minutos semanales de actividad de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa, repartidos a lo largo de la semana.

Los beneficios de esta actividad No solamente se trata de una actividad altamente efectiva para la movilidad, los músculos, huesos y articulaciones, sino también es un ejercicio de bajo impacto, por lo que no poner en riesgos mayores la salud y es ideal para los adultos mayores, entre sus beneficios, podemos destacar: Mejora de la movilidad articular: el pedaleo suave estimula el movimiento de la cadera y contribuye a mantener un rango de movimiento funcional sin dolor intenso.

el pedaleo suave estimula el movimiento de la cadera y contribuye a mantener un rango de movimiento funcional sin dolor intenso. Salud cardiovascular: al ser una forma de ejercicio aeróbico, ayuda a fortalecer el corazón y mejorar la circulación, lo que impacta positivamente en la salud general.

al ser una forma de ejercicio aeróbico, ayuda a fortalecer el corazón y mejorar la circulación, lo que impacta positivamente en la salud general. Bienestar mental y sueño: la actividad física regular, como la bicicleta fija, se asocia con menos ansiedad y mejor calidad de sueño, factores clave para el bienestar de los adultos mayores.

la actividad física regular, como la bicicleta fija, se asocia con menos ansiedad y mejor calidad de sueño, factores clave para el bienestar de los adultos mayores. Control de peso y fuerza muscular: pedalear regularmente contribuye a la reducción de grasa corporal y al fortalecimiento de los músculos de las piernas y el core, lo que también ayuda a reducir el riesgo de caídas y otras lesiones.

pedalear regularmente contribuye a la reducción de grasa corporal y al fortalecimiento de los músculos de las piernas y el core, lo que también ayuda a reducir el riesgo de caídas y otras lesiones. Reducción de riesgos asociados a enfermedades crónicas: el ejercicio habitual en bicicleta fija puede colaborar con la disminución de la presión arterial, el colesterol y el riesgo de enfermedades crónicas, favoreciendo un envejecimiento más saludable.

