La NASA confirmó que llega el eclipse solar más largo del siglo y los lugares en los que podrá verse

Este evento astronómico será visible en países como España, Egipto y Arabia Saudita y alcanzará una duración récord de 6 minutos y 22 segundos.

A partir de ahora, los eclipses solares totales serán menos frecuentes, ya que la Luna se aleja 3,8 centímetros de la Tierra por año.

Dentro de dos años, la ciencia presenciará uno de los fenómenos más espectaculares del siglo XXI: el eclipse solar más largo de la historia . Este evento, que fue anticipado por la NASA , será una ocasión única para observar cómo la Luna cubrirá al Sol durante más de seis minutos , un fenómeno que no se repetirá hasta dentro de muchas décadas.

Los astrónomos confirmaron los detalles del episodio, cuyas características lo convierten en un verdadero espectáculo , tanto por su duración como por la amplitud de su recorrido. A continuación, conocé los detalles.

El eclipse solar más largo del siglo XXI ocurrirá el 2 de agosto de 2027 . Según datos proporcionados por la NASA, la duración de la fase total será de 6 minutos y 22 segundos . Para tener en cuenta, la mayoría de estos fenómenos tienen una fase de totalidad de no más de dos minutos.

El espectáculo será el resultado de una alineación perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra , lo que permite que la sombra lunar cubra una franja de la superficie terrestre por un tiempo prolongado.

Además, será una gran oportunidad para observar el impacto de la órbita de la Luna, que se encuentra en su punto más cercano a nuestro planeta, lo que hace que el tamaño de la sombra sea más grande.

A medida que avance, las regiones que estén bajo la franja de totalidad experimentarán un oscurecimiento completo, convirtiendo el día en noche por varios minutos.

A su vez, el fenómeno también es un hito a nivel científico porque, según explica la NASA, serán cada vez menos frecuentes. Esto se debe a que la Luna se aleja de la Tierra a un ritmo aproximado de 3.8 centímetros por año; por lo que, a largo plazo, esa distancia hará el satélite natural se vea más pequeño en el cielo y ya no pueda cubrir completamente a la estrella.

Desde dónde podrá verse

Este eclipse solar tendrá una visibilidad parcial en muchas regiones del mundo, pero su fase total solo podrá observarse en una franja de 258 kilómetros que se extiende desde el océano Atlántico hasta algunas partes del Medio Oriente, África y zonas cercanas al mar Rojo y el Mediterráneo.

Entre los países que estarán bajo la sombra total se encuentran España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. Dentro de ellos, lugares como Luxor, Tarifa y varios puntos del norte de África serán especialmente privilegiados, ya que experimentarán la fase total de seis minutos.

Para los que se encuentren fuera, como en el resto de Europa y Asia, será visible de forma parcial, donde el Sol solo se oscurecerá a medias y la duración será mucho más corta.

De igual manera, todas las personas podrán seguirlo en tiempo real a través de las transmisiones en vivo de la NASA y otros medios de comunicación.

lentes de sol eclipse.avif

Recomendaciones para ver un eclipse solar

Observar un eclipse solar puede ser una experiencia impresionante pero es clave tomar precauciones para proteger la vista ya que, mirar al Sol sin la protección adecuada, puede causar daños irreversibles a la retina.

Por lo tanto, es esencial utilizar gafas solares certificadas que filtren la luz dañina y cumplan con los estándares internacionales. Y solo durante la fase de totalidad, cuando la Luna cubra completamente a la estrella, será seguro mirar directamente al cielo sin estos anteojos.

gafas eclipse.jpg Bariloche Mas

Además, las agencias espaciales y astronómicas recomendarán el uso de filtros específicos o incluso telescopios para quienes deseen capturar imágenes del evento.