El corazón sigue siendo el gran termómetro de nuestra salud. En el Día de la Salud Cardíaca, una encuesta realizada por Avalian muestra una radiografía preocupante: más del 70% de los consultados cree que el estrés diario impacta directamente en su corazón, y la mitad se siente estresado.
El estrés, la principal amenaza para el corazón de los argentinos
Un estudio revela que aunque la mayoría intenta llevar una vida saludable, el estrés cotidiano y la falta de horas de descanso son nuestros enemigos silenciosos.
Somos conscientes, pero no podemos evitarlo. Las principales causas señaladas son el trabajo (48,7%), los problemas económicos (43,3%) y la falta de tiempo (31,4%).
Los jóvenes son un grupo especialmente vulnerable. La mayoría de los encuestados de 19 a 30 años confiesa sufrir presiones laborales, la brecha entre los costos de vida y el salario, y el consumo de redes sociales.
No fumar, un hábito saludable
Ante la pregunta de cómo cuidás tu corazón el 76% asegura no fumar, una realidad lejana hace 20 años. A la rutina anti-tabaco se le suma la práctica de actividad física- más del 58% hace al menos 30 minutos de deporte diario - y los chequeos médicos anuales; el 57% confirma que una vez al año asiste al médico para revisar su corazón y más del 68% se realiza electrocardiogramas regularmente.
En cuanto a las disciplinas deportivas predilectas, lidera el gimnasio que, según el reporte, entre los 19 y 35 años se mezcla con otras actividades como el fútbol y el running, y - a partir de los 40- se complementa con caminatas.
Dormir: una materia que debemos mejorar
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento son certeros: los adultos deben dormir entre 7 y 9 horas. El sondeo de Avalian arroja que - de los encuestados - más del 50% duerme entre 6 y 7, un escalón por debajo de lo recomendable. Además, más de un 15% duerme menos de 6 horas.
A las pocas horas de sueño se le suma la dieta balanceada: más del 50% no se cuida con las comidas.
“En Avalian, una de nuestras premisas es generar conciencia para cuidar la salud de las personas. Creemos firmemente que hablar de salud cardíaca, y de su relación con el bienestar personal, es una herramienta fundamental para entender cómo debemos cuidar nuestro corazón, no solo con chequeos médicos, sino también en el día a día”, concluye Claudia Paviotti, gerente médica en Avalian.
