Leve mejoría en la salud de Thiago Medina: intentan retirarle la asistencia respiratoria mecánica







Thiago Medina mostró leves signos de mejoría tras el último parte médico y crece la esperanza. En tanto, familiares y amigos mantienen los pedidos de cadenas de oración.

La evolución de Thiago Medina presentó signos de mejora y ya buscan retirarle la asistencia mecánica respiratoria. Red social X

La salud de Thiago Medina es seguida de cerca desde el accidente que sufrió cuando viajaba en su moto. Si bien el exparticipante de Gran Hermano sigue internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado, sus allegados renuevan la esperanza tras la difusión de un nuevo parte médico.

En efecto, el último informe médico indicó que, a partir de las leves mejoras que presentó el joven en su cuadro comenzaron con los intentos para abandonar la asistencia mecánica respiratoria a la que permanece conectado desde el momento mismo que ingresó a la UTI debido a la gravedad del cuadro y a la complicación pulmonar. Sus familiares, en tanto, mantienen los pedidos de cadenas de oración para enviar fuerzas a Thiago en el penoso camino de recuperación.

Qué dijo el último parte médico de Thiago Medina En concreto, el último parte médico que fue difundido por el hospital y por le Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indicó que iniciaron con el retiro progresivo del soporte ventilatorio mecánico que ayudaba a Thiago a respirar. Además, detalló que se encuentra consciente e interactúa con el entorno. También tiene una buena respuesta hasta el momento, a pesar de que su evolución va a seguir siendo monitoreada constantemente y su pronóstico se mantiene reservado.

thiago medina (1) Instagram: @thi4go_km

El cuadro de salud del joven requiere un acompañamiento intensivo y un gran apoyo del equipo de kinesiología respiratoria. Los avances en su evolución fueron lentos, pero cualquier modificación en su estado va a ser evaluada y analizada para ajustar el tratamiento conforme a los avances.

Siguen las cadenas de oración Además de la difusión del parte médico por parte de los organismos oficiales, su hermana, la influencer conocida como "Camilota" y su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, comparten mensajes de agradecimiento de manera constante a través de redes sociales por el apoyo que reciben y solicitan que sus seguidores sigan con las cadenas de oración y los movimientos positivos para enviarle energías positivas en su recuperación. daniela celis y thiago medina (1).jpg "Camilota" dijo que sienten muy de cerca las muestras de cariño y que las oraciones le dan fuerzas en este duro momento. Además, pidió que no bajen los brazos en el acompañamiento. Celis, en sintonía con su excuñada, informó que hay una leve mejoría en el cuadro de salud de Medina, pero advirtió que sigue estable y con pronóstico reservado.