Silvio Soldán habló de la enfermedad que padece su hijo Silvito: "Muy, muy difícil"

A los 90 años, Silvio Soldán habló del doloroso cuadro que atraviesa su hijo mayor, Silvito, quien permanece internado.

A los 90 años, Silvio Soldán sigue siendo una figura activa y reconocida en los medios. Invitado al streaming de Ángel de Brito , el histórico conductor no solo habló de su presente profesional sino también de su faceta más íntima: la paternidad . Allí se refirió a sus dos hijos, Silvito y Christian , con realidades muy diferentes entre sí.

El conductor de Feliz Domingo compartió que mantiene un vínculo cercano con Christian, fruto de su relación con Silvia Süller , con quien comparte la pasión por el deporte. Sin embargo, al mencionar a Silvito, su hijo adoptivo de 56 años, no pudo ocultar la preocupación. Con honestidad y sin rodeos, aseguró que su estado de salud mental es delicado y permanente.

“ Muy, muy difícil ”, fueron sus palabras, antes de admitir que la enfermedad de su hijo no tiene cura . Pese a la dureza del panorama, explicó que su misión como padre es acompañarlo y brindarle apoyo constante. “ Lo que te da la vida, lo tenés que aceptar ”, resumió con esa mezcla de crudeza y resignación que solo entrega la experiencia.

Silvito , cuyo nombre completo es Silvio Augusto Soldán , fue adoptado por el conductor y Marta Moreno , una reconocida locutora de los años sesenta. Actualmente, permanece internado en un centro neuropsiquiátrico debido a una enfermedad mental que lo afecta desde hace años.

Soldán reconoció que su cuadro no tiene cura, aunque los tratamientos permiten cierta estabilidad. En una entrevista anterior, había explicado: “Está tranquilo, pero es muy difícil. Se puede mejorar, pero curarse es imposible”. Hasta hace poco tiempo vivía con su madre, aunque la situación requirió hospitalización para garantizar un seguimiento más riguroso.

Hoy, la prioridad del entorno es asegurarle calma y cuidados especializados, mientras el conductor mantiene la esperanza de que los tratamientos logren darle una mejor calidad de vida.

Silvio Soldán detalló la relación que tiene con Christian, su otro hijo

A diferencia de lo que sucede con Silvito, la relación con su hijo menor Christian Soldán atraviesa un momento pleno. Con 34 años, vive a apenas unos pisos de distancia de su padre, lo que les permite compartir encuentros frecuentes. “Con Christian nos llevamos maravillosamente bien. Nos juntamos a ver a Boca y a la Selección”, contó con entusiasmo.

Alejado de la exposición mediática, Christian construyó su propio camino en el mundo gastronómico. Junto a su pareja, una pastelera que abandonó la ingeniería para dedicarse de lleno a su vocación, administra varios locales y una repostería. Según su padre, el emprendimiento “es un local hermosísimo” y la pareja “se complementa de maravilla”.