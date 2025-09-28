SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
28 de septiembre 2025 - 12:55

La salud de Thiago Medina: presentó una leve mejoría y continúa en terapia intensiva

El exGran Hermano permanece internado con pronóstico reservado y su familia renovó el pedido de cadenas de oración.

Thiago Medina permanece en terapia intensiva tras un grave accidente en moto, mientras su familia celebra una leve mejoría.

Thiago Medina permanece en terapia intensiva tras un grave accidente en moto, mientras su familia celebra una leve mejoría.

Instagram: @thi4go_km

Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano, presenta una leve mejoría mientras continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras un accidente en moto que sufrió el 12 de septiembre. Su estado sigue siendo delicado, pero familiares destacan pequeños avances que dan esperanzas a quienes lo acompañan.

Desde hace más de dos semanas, el exparticipante de Gran Hermano permanece en cuidados intensivos debido a fracturas múltiples en las costillas y complicaciones pulmonares tras el accidente. En las últimas horas, tanto Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas mellizas, como Camila Deniz, hermana de Thiago, compartieron un mensaje alentador en redes sociales: “Thiago hoy experimentó una leve mejoría. El resto de los parámetros continúan igual.”

Informate más
thiago (1)

El mensaje, aunque breve, trajo alivio entre sus seguidores, quienes siguen atentamente cada actualización médica. Celis aprovechó para reiterar la importancia del apoyo colectivo: “Seguimos con el pedido de cadena de oración, que es muy importante para este proceso. Queremos agradecer a todos los que están ayudando y enviando sus fuerzas.”

thiago medina (2)

El último parte médico indicó: “Actualmente, Thiago Medina permanece sin requerimiento de drogas inotrópicas, presenta estabilidad en los parámetros ventilatorios y en los gases arteriales. La cobertura antibiótica permanece dirigida según los protocolos, y el pronóstico se mantiene como reservado.”

Por su parte, Daniela Celis continúa manteniendo informados a los seguidores mediante redes sociales y mensajes de esperanza: “Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando”, escribió recientemente junto a una fotografía del cielo despejado tras visitar el hospital.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias