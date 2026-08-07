El café oculto en Zona Norte que combina inspiración japonesa, pastelería artesanal y una pausa del ritmo citadino + Agregar ámbito en









En una casona centenaria de La Lucila, Zulu Haus propone una experiencia que trasciende el café de especialidad: cocina de estación con influencias japonesas, elaboraciones propias y un ambiente pensado para disfrutar el presente.

El café queda ubicado en La Lucila.

En un momento en que las cafeterías se multiplican con propuestas similares, Zulu Haus encontró su identidad apostando por una experiencia donde el tiempo parece desacelerarse. Creado por Maia Mendoza, este proyecto gastronómico de La Lucila nació con la intención de ofrecer mucho más que un buen café: busca convertirse en un refugio cotidiano donde la hospitalidad, el producto y el disfrute consciente conviven de manera natural. La filosofía Ubuntu —que entiende que el bienestar individual existe gracias al vínculo con los demás— atraviesa cada detalle del espacio y de la experiencia.

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El café funciona en una casona de más de cien años ubicada sobre una calle sin salida, rodeada de árboles y vegetación. La restauración respetó gran parte de la estructura original, incorporando una estética minimalista inspirada en Japón, con materiales nobles, luz natural y una atmósfera serena que invita a quedarse. La emblemática pérgola, la vajilla artesanal diseñada junto a ceramistas argentinos y pequeños detalles, como cartas de tarot y oráculos disponibles para los visitantes, refuerzan la sensación de encontrarse en una casa más que en una cafetería.

La jornada puede comenzar con la propuesta de pastelería, desarrollada por Sofía Rosina, quien trabaja diariamente con frutas frescas de estación para dar vida a una selección de laminados y recetas artesanales. Danesas, cruffin, pan suizo, cookies de distintas variedades y la ya reconocida torta vasca forman parte de una oferta donde el dulzor se mantiene equilibrado para destacar el sabor natural de cada ingrediente, convirtiéndose en una de las opciones más elegidas para desayunos y meriendas.

El café de especialidad acompaña cada momento del día. Los baristas trabajan tanto espresso como métodos filtrados utilizando granos cuidadosamente seleccionados y asesoran a cada cliente según sus preferencias de intensidad, origen y perfil de sabor. La oferta también incluye tés de origen, leches vegetales elaboradas en la casa —como la de almendras—, sodas artesanales especiadas, una cuidada selección de vinos y cerveza japonesa Asahi, ideal para acompañar especialmente los brunch de los fines de semana.

Para quienes buscan una experiencia más completa, la carta combina técnicas artesanales con influencias japonesas y un profundo respeto por la estacionalidad. Entre las preparaciones más representativas aparecen el sándwich japonés de huevos cremosos con lactonesa picante, el sando de trucha, el banh mi y el prensado de quesos con sweet chili, platos que reflejan el equilibrio entre sencillez, técnica y producto, y que se alejaron de los formatos tradicionales de cafetería para construir una identidad propia.

Esa mirada también se expresa en el trabajo artesanal que sostiene toda la cocina. Panes, mermeladas, yogures, salsas y encurtidos se elaboran en la casa y sirven de base para gran parte del menú, incluidos los bentos, los almuerzos que cambian cada día e incorporan proteína, vegetales, arroz, encurtidos, una pequeña entrada y un cierre dulce, inspirados en la tradicional forma japonesa de disfrutar una comida completa y balanceada. Más que una cafetería, Zulu Haus se consolidó como uno de los proyectos gastronómicos más singulares de Zona Norte, donde la pausa se convierte en parte esencial de la experiencia. Dirección: Salvador Debenedetti 635, La Lucila.

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