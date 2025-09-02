El método japonés que te ayudará a mejorar tu salud sin necesidad de ir al gimnasio







Una forma efectiva de entrenamiento que ayuda a controlar el peso y fortalecer algunos músculos del cuerpo.

El entrenamiento ideal para personas adultas o con movilidad reducida.

No es una sorpresa que el ejercicio de caminar es saludable para el cuerpo humano. Además, este tipo de entrenamiento es accesible y de bajo impacto, por lo que permite a casi cualquier persona realizarlo sin poner en riesgo sus huesos, músculos y articulaciones.

De todas maneras, agregarle velocidad a esa caminata puede traer aún más beneficios para la salud. En este sentido, existe un método muy popular conocido como "Japanese walking" que está haciéndose popular por su accesibilidad y los resultados positivos en la salud física y mental.

Marcha Japonesa El efectivo método de entrenamiento para controlar el peso y cuidar músculos y articulaciones.

De qué trata el Japanese walking, el entrenamiento eficaz para controlar el peso La Japanese walking o marcha japonesa fue desarrollada por el profesor Hiroshi Nose y la profesora asociada Shizue Masuki, de la Universidad Shinshu. Consiste en la combinación de lapsos de caminata rápida de 3 minutos, con períodos de recuperación activa, desplazándose a menor velocidad.

Es diferente a los entrenamiento de alta intensidad porque requiere un menor esfuerzo y no se necesita equipamiento especial, sólo un calzado cómodo. Para realizarla, basta con caminar alternando 3 minutos de marcha rápida y 3 de recuperación a un ritmo más lento, repitiendo este esquema por un total de 30 minutos.

Esta técnica fortalece las fibras musculares, mejora la capacidad física y ayuda a mantener un peso saludable

