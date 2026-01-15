La playa escondida más linda de Argentina que no te podés perder este verano + Seguir en









Poco concurrido, este rincón ubicado en el sur del país es una enorme alternativa para la parte más calurosa del año.

Este rincón del país es ideal para las vacaciones de verano. Álvaro Vivanco

La playa suele ser la primera alternativa que busca el turismo en esta época del año, cuando las altas temperaturas obligan a las personas a encontrar sitios donde poder batallar el calor. Hay varios rincones del país, pero muchos son muy concurridos y suelen estar lejos de ofrecer calma a sus visitantes.

Sin embargo, muchos desconocen que entre tantas opciones hay una que destaca sobre el resto y de la cual no muchos saben. Con aguas cristalinas, sin tanta aglomeración de gente y con un encanto particular, además de una playa difícil de encontrar en otras ubicaciones, se transforma en una particularidad que merece ser visitada.

Playa Muñoz Diario 7 lagos Esta zona es ideal para atravesar las altas temperaturas que azotarán al país durante estos meses. Diario 7 lagos Dónde se ubica Playa Muñoz Playa Muñoz se encuentra sobre la costa del lago Gutiérrez, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapí, a unos 15 kilómetros del Centro Cívico de San Carlos de Bariloche. Está muy cerca de Villa Los Coihues, una zona residencial rodeada de bosque andino patagónico y con acceso controlado al sendero.

Qué se puede hacer en Playa Muñoz El principal atractivo es la playa, con aguas cristalinas y un entorno natural que invita al descanso y a la contemplación. Durante el verano, muchos visitantes aprovechan para refrescarse en el lago, aunque la temperatura del agua suele ser baja incluso en los días más calurosos.

La caminata hasta Playa Muñoz es parte central de la experiencia. El sendero tiene una extensión aproximada de cinco kilómetros solo de ida y atraviesa un bosque cerrado de coihues, con sectores de sombra permanente y vistas abiertas al lago Gutiérrez.

A lo largo del recorrido se pueden visitar puntos destacados como la Cascada de los Duendes y distintos miradores naturales. Esto convierte a la salida en una propuesta ideal para quienes disfrutan del trekking y del turismo activo, sin necesidad de realizar excursiones técnicas o de alta exigencia. Cómo ir hasta Playa Muñoz Para llegar al inicio del sendero desde el centro de Bariloche se debe tomar la avenida Exequiel Bustillo hasta el kilómetro 8 y luego continuar por la Ruta Provincial 82 hasta el acceso señalizado a Villa Los Coihues. Desde allí se llega a la seccional de guardaparques, donde es obligatorio registrarse antes de comenzar el trekking. El trayecto a pie demanda aproximadamente dos horas de caminata, dependiendo del ritmo y las paradas. Se recomienda llevar calzado adecuado, agua y respetar las indicaciones del parque, ya que no se trata de una playa de acceso vehicular directo, sino de un espacio pensado para una visita responsable y consciente.

Temas Turismo