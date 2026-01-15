Ruta 2 bajo control: el detalle completo de las cámaras de fotomultas tramo por tramo + Seguir en









Con la temporada de verano en marcha, la provincia de Buenos Aires difundió el listado actualizado de radares fijos sobre la Autovía. Dónde están, cuáles son los límites y qué tener en cuenta antes de viajar.

Los turistas que viajen a la Costa deberán estar atentos a las fotomultas

Con el inicio del verano 2026, la Ruta 2 vuelve a convertirse en uno de los corredores viales más cargados del país. El movimiento constante de turistas hacia la Costa Atlántica reaviva la atención sobre el sistema de control de velocidad y maniobras, especialmente a partir del despliegue de cámaras de fotomultas en distintos puntos estratégicos del trazado.

En los últimos años, la Autovía 2 sumó una red cada vez más amplia de radares fijos y operativos móviles. El objetivo oficial es reforzar la seguridad vial en sectores urbanos, accesos a localidades y zonas de alto riesgo. Sin embargo, para muchos conductores, conocer con precisión dónde están ubicados estos dispositivos resulta clave para evitar sanciones inesperadas durante el viaje.

Actualmente existen más de 20 puntos de control fijo distribuidos a lo largo de la traza. A eso se agregan radares móviles que se instalan de manera rotativa durante fines de semana largos y vacaciones, junto con controles de alcoholemia y presencia policial reforzada.

Verano 2026: radares fijos en la Ruta 2 Km 40 al 48 (Berazategui): Hacia la Costa, máximo 100 km/h. Hacia Buenos Aires, límite de 80 km/h.

Km 50 al 55 (La Plata): Máxima de 80 km/h en ambos sentidos.

Km 110 al 116 (Chascomús): Hasta 100 km/h, con reducciones a 80 km/h en zonas urbanas.

Km 150 al 155 (Lezama): Tramos de autopista hasta 120 km/h; límites más bajos dentro de la localidad.

Km 175 al 185 (Castelli): Límite general de 80 km/h.

Km 195 al 205 (Dolores): Velocidad máxima permitida de 100 km/h.

Km 196 (Sevigné): Tope de 80 km/h.

Km 249 (General Guido): Sentido a Buenos Aires, límite de 80 km/h.

Km 320 al 330 (General Pirán): Máxima de 80 km/h en ambos sentidos.

Km 335 al 345 (Coronel Vidal): Límite de 100 km/h.

Km 390 al 400 (Camet, acceso a Mar del Plata): Máxima de 80 km/h. Estos sectores concentran la mayor cantidad de infracciones, especialmente en enero y febrero, cuando el flujo vehicular se incrementa de manera significativa.

Cómo funcionan los controles en temporada alta Las cámaras fijas están montadas sobre pórticos o columnas laterales y cuentan con señalización previa que advierte la presencia de control de velocidad. Durante el verano, además, se incorporan radares móviles que pueden ubicarse de forma temporal en puntos críticos, donde se detectan excesos de velocidad o maniobras peligrosas.

fotomulta-carros-depositphotos.jpg Las cámaras fijas están montadas sobre pórticos o columnas laterales y cuentan con señalización previa que advierte la presencia de control de velocidad. Las faltas más habituales que registra el sistema incluyen exceso de velocidad, circulación por banquina, invasión de carril y cruces indebidos. Recomendaciones antes de salir a la ruta Prestar atención a los cambios de velocidad al ingresar o salir de localidades.

Recordar que las infracciones se generan automáticamente y se notifican al titular del vehículo.

Tener en cuenta que en verano los controles se intensifican.

Respetar los límites no solo evita multas, sino que reduce el riesgo de siniestros en una de las rutas más transitadas del país. Contar con el mapa actualizado de fotomultas es una herramienta clave para viajar más tranquilo hacia la Costa Atlántica durante el verano 2026 y evitar sobresaltos en el camino.