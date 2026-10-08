El pintoresco pueblo rural cerca de San Antonio de Areco detenido en el tiempo ideal para una escapada + Agregar ámbito en









A pocos kilómetros de uno de los destinos más conocidos de la provincia, una pequeña localidad conserva caminos de tierra, vías antiguas y mucha tranquilidad.

A pocos kilómetros de uno de los destinos más conocidos de la provincia, un pequeño pueblo conserva la tranquilidad y el paisaje rural. Gentileza - Sanantoniodeareco.com

Entre campos, calles de tierra y construcciones antiguas, existe un rincón bonaerense ideal para quienes buscan alejarse por unas horas del bullicio de la ciudad. Con tan solo unos 90 habitantes, mantiene la mayor parte de la identidad rural que marcó su historia.

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Su mayor atractivo está en recorrerlo en paz. La antigua estación, los caminos para caminar o andar en bicicleta y las propuestas que te enseñan sobre el pasado ferroviario forman parte de una salida que también puede combinarse con San Antonio de Areco.

Vagues se encuentra cerca de San Antonio de Areco y es ideal para recorrer a pie o en bicicleta. Gentileza - San Antonio de Areco Dónde queda Vagues y cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires El pueblo de Vagues es una pequeña localidad ubicada a unos 7 kilómetros del centro de San Antonio de Areco. El paisaje está lleno de campos, caminos rurales y las vías del tren. Esa tranquilidad es uno de sus principales atractivos, ya que te permite recorrer la zona a pie o en bicicleta y olvidarte de todo.

Durante la visita se puede conocer la vieja estación ferroviaria, recorrer el Centro de Interpretación Ferroviaria y acercarse a comercios con antigüedades y objetos que te enseñan la identidad de los pueblos bonaerenses. También hay propuestas gastronómicas y opciones de alojamiento en los alrededores.

Una de las más particulares es Los Vagones de Areco, un hotel boutique rural ubicado a unos 15 kilómetros de San Antonio de Areco que funciona dentro de vagones restaurados. El predio todavía tiene piezas de época, bancos antiguos, un campanario con cinco campanas de origen alemán y un museo de antigüedades.

La antigua estación de 1894 mantiene vivo el pasado ferroviario de la localidad. Gentileza - sanantoniodeareco.com La histórica estación de tren de 1894 y el legado ferroviario del pueblo La historia de Vagues está ligada al ferrocarril, uno de sus momentos más importantes llegó en 1894, cuando se inauguró la estación Vagues del Ferrocarril Central Argentino. Formaba parte del recorrido que conectaba los servicios provenientes de Luján y Retiro con el ramal que llegaba hasta Pergamino. Durante casi un siglo, el tren fue fundamental en la vida cotidiana del pueblo. El servicio continuó funcionando hasta 1992, cuando dejó de operar. El edificio logró conservarse y actualmente funciona ahí el Centro de Interpretación Ferroviaria, donde se pueden conocer objetos, testimonios y distintos elementos relacionados con aquella etapa. El nombre de la localidad está relacionado con un capitán de Blandengues de origen francés de apellido Baghés, quien participó de los conflictos desarrollados en las antiguas fronteras con los pueblos originarios. Hoy, el espacio ferroviario sigue teniendo actividad y durante el año recibe propuestas de música, danza y arte. Además, cada 14 de julio la localidad celebra a San Camilo de Lelis, su santo patrono, con una jornada que reúne a sus habitantes.