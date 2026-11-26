Un curioso fenómeno que se repite durante la primavera sorprende a los vecinos porteños, incluso en jornadas de sol y sin lluvias.

Las tipas cumplen un papel importante durante el verano porteño, al reducir la exposición directa al sol sobre las veredas y el asfalto.

Llegaron los días de calor y con ellos, una situación que llama la atención de quienes circulan por las calles de la Ciudad de Buenos Aires . Incluso con el cielo completamente despejado, gotas de agua mojan las veredas, los autos estacionados y a los peatones.

El fenómeno, que suele generar confusión entre quienes desconocen el origen de las gotas, es conocido popularmente como “el llanto de las tipas”, se repite todos los años durante la primavera y coincide con una de las etapas de mayor actividad biológica de esta especie.

La tipa, cuyo nombre científico es Tipuana tipu, pertenece a la familia de las fabáceas y es originaria del norte argentino y de Bolivia. Se destaca por sus grandes dimensiones, sus flores amarillas y la extensión de sus ramas, características que favorecieron su incorporación al arbolado público.

La especie puede alcanzar los 40 metros de altura y desarrollar un tronco de hasta 1,5 metros de diámetro . Su corteza es gruesa, de color grisáceo, mientras que sus ramas forman una copa redondeada y frondosa. Su período de floración se extiende desde octubre hasta diciembre. Los frutos, en cambio, pueden permanecer en las ramas hasta mediados de julio. Se caracterizan por su estructura alada que facilita su dispersión a través del viento.

Pese a su denominación popular, el líquido que cae desde las copas no es producido por el árbol. El responsable es un pequeño insecto conocido como chicharrita de la espuma , que se alimenta de la savia durante su etapa de desarrollo.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (Sinavimo), este insecto atraviesa cinco estadios ninfales durante su etapa juvenil, en los que consume grandes cantidades de savia. Durante este proceso, elimina el excedente de líquido y genera una espuma que se acumula alrededor de las ramas y los tallos. Esta sustancia funciona como una cobertura que mantiene húmedas a las ninfas y las protege de posibles depredadores.

Cuando la cantidad de espuma aumenta, parte del líquido se desprende y cae al piso. Esto explica por qué los peatones pueden sentir una especie de llovizna al pasar debajo de las tipas, independientemente de las condiciones meteorológicas. Las gotas contienen agua, azúcares y sales minerales. Si bien pueden dejar una sensación pegajosa, no representan un riesgo para la salud de las personas ni de las mascotas.

Cuántos ejemplares hay y hasta cuánto dura el llanto de las Tipas

Según los datos del censo del arbolado porteño, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 14.847 ejemplares de tipas, lo que la convierte en la séptima especie más frecuente del distrito. Del total, 9.330 están distribuidos en calles y veredas, mientras que otros 5.517 se encuentran en parques y plazas.

Su incorporación al paisaje urbano se remonta a fines del siglo XIX y principios del XX, cuando el paisajista francés Carlos Thays impulsó la plantación de especies autóctonas en diferentes espacios públicos de la capital argentina.

Uno de los corredores con mayor presencia de estos árboles se encuentra sobre la avenida Pedro Goyena, entre avenida La Plata y Alberdi. Ahí se contabilizan alrededor de 350 ejemplares, algunos de los cuales alcanzan los 24 metros de altura.

Otro sector reconocido por su concentración de tipas es la avenida Melián, en Belgrano R. Entre La Pampa y Olazábal hay aproximadamente 130 ejemplares distribuidos a lo largo de cinco cuadras, cuyas ramas forman un reconocido túnel natural sobre la calzada.

En cuanto a la duración del fenómeno, el llanto de las tipas suele empezar a fines de octubre, intensificarse durante noviembre y extenderse hasta los primeros días de diciembre. Su aparición está vinculada con el crecimiento de los nuevos brotes después del invierno y el ciclo reproductivo del insecto.