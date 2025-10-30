De cuánto es la fortuna de Mike Shinoda, el rapero y productor de Linkin Park que llega a la Argentina







El nuevo líder de la banda de "Nu Metal" se presentará en el Parque de la ciudad este viernes 31 de octubre.

Mike Shinoda, el rapero y productor de Linkin park se presenta en argentina y esta es su fortuna.

Linkin Park regresa a la Argentina este viernes 31 de octubre de 2025, como parte de su gira "From Zero World Tour". El concierto en el Parque de la Ciudad es la cuarta visita del grupo al país, pero será la primera desde el fallecimiento de Chester Bennington en 2017. La banda presentará su nuevo álbum, From Zero, con Emily Armstrong (de Dead Sara) como vocalista. Este show promete revivir los clásicos y estrenar material inédito, en un regreso cargado de emoción para los seguidores argentinos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El grupo también visitará Brasil, Chile, Colombia y Perú durante esta gira. La formación actual incluye a Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, Emily Armstrong y Colin Brittain. Shinoda explicó que el nombre del álbum homenajea los orígenes de la banda, cuando se llamaban "Xero", y refleja un nuevo comienzo con un sonido que combina lo clásico y lo innovador.

linkin park.jpg El regreso de Linkin Park a la Argentina El show en Buenos Aires será un evento único, ya que la banda no se presentaba en el país desde su participación en el Maximus Festival de 2017. From Zero representa un renacimiento artístico para Linkin Park, con canciones que exploran el pasado, presente y futuro del grupo.

Shinoda destacó que el álbum recupera la esencia de sus inicios, pero con una perspectiva renovada. La incorporación de Emily Armstrong aporta una nueva energía al sonido de la banda, manteniendo la identidad que los convirtió en un fenómeno global en los años 2000. Canciones como "Somewhere I Belong", "Numb" y "Breaking the Habit" formaron parte de su legado, con ventas que superan los 70 millones de álbumes en todo el mundo.

La carrera de Mike Shinoda Mike Shinoda nació el 11 de febrero de 1977 en Los Ángeles, California. Desde los 6 años, estudió piano clásico por iniciativa de su madre, y a los 13 años se interesó por el blues, el jazz y el hip-hop. En la escuela secundaria, formó la banda "Xero" junto a sus compañeros Rob Bourdon y Brad Delson, que luego evolucionaría en Linkin Park.

Shinoda estudió diseño gráfico e ilustración en el Art Center College of Design y se graduó en 1998. Su formación artística influyó en el diseño de las portadas de los álbumes de Linkin Park, así como en el merchandising y la estética visual de la banda. Además de su rol como rapero, productor y multiinstrumentista, fundó el sello discográfico Machine Shop Records en 2001. En 2004, creó el proyecto de hip-hop Fort Minor con el que lanzó el álbum The Rising Tied y el éxito "Where'd You Go". Tras la muerte de Bennington, Shinoda lanzó su álbum solista "Post Traumatic" en 2018, seguido por la trilogía Dropped Frames durante la pandemia. También colaboró con artistas como Lupe Fiasco, Jay-Z y Pusha T, consolidando su lugar en la industria musical. mike shinoda Chester linkin park.webp El patrimonio de Mike Shinoda Según Celebrity Net Worth, Mike Shinoda posee una fortuna estimada en 65 millones de dólares. Sus ingresos provienen de su trayectoria con Linkin Park, sus proyectos solistas, su sello discográfico y sus colaboraciones con otros artistas. Shinoda también incursionó en el mercado inmobiliario. En 2019, adquirió una mansión en Encino, California, por 7,95 millones de dólares. Anteriormente, en 2006, compró una propiedad en Sherman Oaks por 7,4 millones de dólares, que luego vendió en 2020 por 9 millones de dólares. Además de su carrera musical, Shinoda se dedica a la filantropía. Junto a Linkin Park, fundó Music for Relief, una organización que asiste a víctimas de desastres naturales y promueve programas ambientales. Desde su creación en 2004, la fundación recaudó millones para causas como el huracán Katrina, el terremoto de Haití y el tifón Haiyan.

Temas Millones

Música