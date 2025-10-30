Taylor Sheridan y Peter Berg se unen a Paramount y Activision para desarrollar la película de "Call of Duty"

Sheridan y Berg son amigos de toda la vida y anteriormente trabajaron juntos en proyectos como Hell or High Water, que recibió cuatro nominaciones al Oscar.

Tras adquirir los derechos para convertir uno de los videojuegos más importantes del mundo en una película épica, Paramount ha fichado a dos cineastas de renombre para desarrollar el proyecto . Taylor Sheridan , creador de Yellowstone, y Peter Berg se han unido a Paramount y Activision para desarrollar y producir una película de Call of Duty , cuya distribución correrá a cargo de Paramount.

La película estará diseñada para entusiasmar a su enorme base de fans global, ofreciendo las características que más gustan a los jugadores de los juegos: una serie de shooters en primera persona centrados en campañas militares, a la vez que expande la franquicia a un público completamente nuevo.

Berg y Sheridan coescribirán el guion, y Berg dirigirá la película. Berg producirá con su equipo, y Sheridan también producirá junto a David Glasser.

Sheridan y Berg son amigos de toda la vida y anteriormente trabajaron juntos en proyectos como Hell or High Water , que recibió cuatro nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Guion Original para Sheridan. También colaboraron en Wind River.

Call of Duty, una de las franquicias de videojuegos más exitosas de todos los tiempos, ha sido la serie de videojuegos más vendida en Estados Unidos durante 16 años consecutivos, con más de 500 millones de copias vendidas en todo el mundo. Llega a cientos de millones de jugadores a nivel mundial.

La extensa trayectoria de Taylor Sheridan y Peter Berg

Entre los créditos de Berg se incluyen series como Painkiller y American Primeval. Escribió, dirigió y produjo The Mosquito Bowl, un drama épico sobre la Segunda Guerra Mundial para Netflix, basado en el libro superventas de Buzz Bissinger, cuya producción finalizó recientemente. También es productor ejecutivo de una nueva versión de Friday Night Lights.

Sheridan, quien fue noticia la semana pasada al firmar un enorme contrato de cinco años con NBCUniversal que lo llevará a dejar Paramount en 2019, tiene una larga lista de créditos televisivos basados en Paramount, incluyendo la creación de la exitosa serie Yellowstone, así como Mayor of Kingstown, Tulsa King, 1883, 1923, Lioness y Landman; la segunda temporada de Landman se estrena el próximo mes.

Actualmente tiene numerosos proyectos en diversas etapas de desarrollo y producción, incluyendo FAST , un thriller original protagonizado por Brandon Sklenar y dirigido por Ben Richardson, cuyo estreno está previsto con Warner Bros en abril de 2027.