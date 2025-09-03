El pueblito cerca de Buenos Aires que se hizo famoso gracias a una famosa película y ahora todos quieren visitarlo

Es un destino desconocido, muy tranquilo y con una gastronomía atractiva y tentadora, ideal para un turismo diferente.

En Buenos Aires existen distintos pueblos que son ideales para hacer turismo . Cada uno de los 135 municipios cuenta con localidades pintorescas, con amplios espacios verdes y pronunciadas diferencias con la ciudad. Además, las condiciones climáticas brindan la posibilidad de tentadores platos, únicos de la Pampa Húmeda.

Uno de los mejores pueblos para visitar es Villa Alsina , a 27 kilómetros de Baradero, escondido en provincia pero conocido por la icónica película "La odisea de los giles" , protagonizada por Ricardo Darín, Luis Brandoni y Verónica Llinás, entre otros, que está situado en ese lugar.

Villa Alsina se encuentra al norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exactamente a 130 kilómetros, en el extremo este. Limita con la frontera con Entre Ríos, a 27 kilómetros de Baradero y sobre la Ruta N° 9. Al noreste se encuentra el Río Paraná, mientras que al noroeste la mencionada localidad de Baradero.

El pueblo tiene un atractivo único en sus construcciones y paisajes que suele atraer a los directores de cine para realizar grabaciones. Tiene tan sólo 2000 habitantes y fue fundado por colonos que ocuparon un terreno de la familia San Martín. Como muchos otros pueblos, tiene una marcada historia por el paso del ferrocarril y aunque el tren ya no funciona, la estación es un emblema para los pueblerinos y turistas.

En 2019, tuvo un reconocimiento por aparecer en la película de Sebastián Borenzstein, "La odisea de los giles", ambientada en el año 2001. Un gran atractivo, además de los espacios verdes, el turismo de estancia y la arquitectura que remite a tiempos pasados, es su gastronomía.

Todos los 9 de julio se realiza la Fiesta del Locro y la Empanada y los habitantes se reúnen en la plaza principal a compartir una jornada de cultura, historia y por supuesto, comidas. También ofrece ferias artesanales, grupos de folklore y un gran contenido histórico y cultural. Este evento también se repite el 10 de noviembre, que es cuando el pueblo festeja su aniversario.

Cómo ir hasta Villa Alsina

El viaje desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comienza por la Autopista Lugones hasta el barrio de Núñez. Desde ahí, por la Avenida General Paz se debe salir a la Ruta Nacional N° 9 y después de aproximadamente 2 horas y 15 minutos de viaje se llega a destino, el acceso a Villa Alsina.