El pueblito de Buenos Aires famoso por sus bodegones que tenés que visitar para comer rico

El turismo en Buenos Aires invita a descubrir rincones donde la tradición y los sabores caseros se vuelven protagonistas. Conocer destinos nuevos siempre entusiasma, y cuando el lugar combina historia, calma y buena gastronomía, la satisfacción crece y transforma el paseo en una experiencia inolvidable.
Ese equilibrio define a Roque Pérez, un pueblo que conserva costumbres de antaño y una propuesta culinaria que sorprende a cualquier visitante. Sus almacenes, bodegones y espacios rurales convierten cada visita en un viaje directo al corazón de la cocina bonaerense.
Dónde se ubica Roque Pérez
Roque Pérez se encuentra a poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del partido del mismo nombre. El camino que conduce al centro urbano atraviesa zonas de llanura pampeana y revela un paisaje sereno donde el ritmo del campo empieza a ganar presencia.
La localidad está rodeada de parajes históricos como La Paz y La Paz Chica, reconocidos por su arquitectura colonial, sus pulperías y la esencia gauchesca que todavía se respira en cada esquina. Es un destino que combina naturaleza, tradición y gastronomía.
Qué se puede hacer en Roque Pérez
Los almacenes de campo son uno de sus mayores atractivos. El Almacén La Paz, inaugurado en 1859, mantiene muebles originales y objetos antiguos que cuentan historias de comerciantes, viajeros y costumbres rurales. Es una parada obligada para quienes buscan comida casera y un ambiente auténtico.
A pocos metros, aparece el Cine Club Colón, una joya cultural que funciona como cine rural, centro social y espacio gastronómico. Allí se proyectan películas, se ofrecen picadas y se organizan eventos que reúnen a visitantes y vecinos.
El Almacén San Francisco, otro clásico de la zona, destaca por sus empanadas, fiambres artesanales y una ambientación que preserva latas, sifones y piezas históricas. Su propuesta combina cocina criolla y espectáculos culturales que completan la experiencia.
Quienes buscan tradición más viva encuentran en bodegones como “Lo de Nelly” platos abundantes, asado con cuero, lechonada y música en vivo. La propuesta resalta la identidad local con recetas clásicas y ambiente familiar.
Cómo ir hasta Roque Pérez
El camino más directo desde Buenos Aires se hace por la Autopista Ezeiza–Cañuelas y luego por la Ruta Nacional 205, que lleva de forma rápida a la ciudad. La ruta es sencilla y combina tramos ágiles con paisajes de campo.
También llegan micros de larga distancia desde La Plata y Retiro, además de combis que parten desde Palermo y Congreso, lo que convierte a Roque Pérez en una escapada accesible para cualquier fin de semana.
