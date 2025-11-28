El pueblito de Buenos Aires famoso por sus bodegones que tenés que visitar para comer rico

El turismo en Buenos Aires encuentra en este pueblito un refugio de sabores caseros, bodegones históricos y un ambiente rural ideal.

Ese equilibrio define a Roque Pérez , un pueblo que conserva costumbres de antaño y una propuesta culinaria que sorprende a cualquier visitante. Sus almacenes, bodegones y espacios rurales convierten cada visita en un viaje directo al corazón de la cocina bonaerense.

Roque Pérez se encuentra a poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del partido del mismo nombre. El camino que conduce al centro urbano atraviesa zonas de llanura pampeana y revela un paisaje sereno donde el ritmo del campo empieza a ganar presencia.

Entre rutas tranquilas y tradición rural, el turismo en Buenos Aires suma un destino alternativo para vacacionar.

La localidad está rodeada de parajes históricos como La Paz y La Paz Chica, reconocidos por su arquitectura colonial, sus pulperías y la esencia gauchesca que todavía se respira en cada esquina. Es un destino que combina naturaleza, tradición y gastronomía.

Los almacenes de campo son uno de sus mayores atractivos. El Almacén La Paz, inaugurado en 1859, mantiene muebles originales y objetos antiguos que cuentan historias de comerciantes, viajeros y costumbres rurales. Es una parada obligada para quienes buscan comida casera y un ambiente auténtico.

A pocos metros, aparece el Cine Club Colón, una joya cultural que funciona como cine rural, centro social y espacio gastronómico. Allí se proyectan películas, se ofrecen picadas y se organizan eventos que reúnen a visitantes y vecinos.

El Almacén San Francisco, otro clásico de la zona, destaca por sus empanadas, fiambres artesanales y una ambientación que preserva latas, sifones y piezas históricas. Su propuesta combina cocina criolla y espectáculos culturales que completan la experiencia.

Quienes buscan tradición más viva encuentran en bodegones como “Lo de Nelly” platos abundantes, asado con cuero, lechonada y música en vivo. La propuesta resalta la identidad local con recetas clásicas y ambiente familiar.

Cómo ir hasta Roque Pérez

El camino más directo desde Buenos Aires se hace por la Autopista Ezeiza–Cañuelas y luego por la Ruta Nacional 205, que lleva de forma rápida a la ciudad. La ruta es sencilla y combina tramos ágiles con paisajes de campo.

También llegan micros de larga distancia desde La Plata y Retiro, además de combis que parten desde Palermo y Congreso, lo que convierte a Roque Pérez en una escapada accesible para cualquier fin de semana.