En el mapa argentino hay destinos que son verdaderamente únicos por su historia, su geografía y su identidad. Pero hay uno en particular que se mantuvo por años como una joya escondida del turismo , hasta que un reconocimiento internacional lo puso en la mira de los viajeros de todo el mundo.

Se trata de un pequeño poblado que logró destacarse entre cientos de candidatos de distintos países. El premio llegó de la mano del programa Best Tourism Villages , impulsado por ONU Turismo , que distingue a comunidades que preservan su identidad y promueven un modelo responsable con su entorno.

Maimará se encuentra en la provincia de Jujuy , dentro de la reconocida Quebrada de Humahuaca . Este pueblo fue declarado Patrimonio de la Humanidad , ya que reúne algunos de los paisajes más impactantes del país.

La localidad está a unos 70 kilómetros de San Salvador de Jujuy , así que es un punto accesible para quienes recorren la región. El entorno es uno de sus mayores atractivos, por ejemplo, los cerros que rodean el pueblo exhiben una variedad de colores que cambian según la luz del día, como es el caso de la famosa Paleta del Pintor , una formación natural que se volvió símbolo del lugar.

A esto se le suma una comunidad que mantiene prácticas tradicionales vinculadas a la agricultura , la producción de flores y el cultivo de viñedos en altura.

Qué se puede hacer en Maimará

Todos aquellos que visitan este destino se encuentran con una propuesta muy variada que tiene naturaleza, historia y que ofrece experiencias culturales únicas. De todas formas, las actividades no se limitan a la observación del paisaje, sino que invitan a participar en la vida del lugar.

Uno de los planes más elegidos es recorrer los alrededores en bicicleta o a pie, con guías que conocen cada uno de los senderos y formaciones geológicas para entender mucho mejor el territorio y su origen. También hay talleres de artesanía y cocina regional, donde los visitantes pueden aprender técnicas tradicionales.

En muchos casos, las familias abren las puertas de sus casas para compartir su forma de vida, sus cultivos y sus costumbres. Dentro del circuito cultural, se destaca la Posta de Hornillos, un espacio histórico que funcionó como parada en el antiguo Camino Real. Hoy en día es museo y ofrece un recorrido por distintas etapas del pasado argentino.

La gastronomía es otro de los puntos fuertes del pueblo. Dentro del menú habitual hay platos como las empanadas, los tamales y las humitas. Los ingredientes, en especial el maíz, son muy importantes para la región y se celebran en festividades locales. Ya para quienes buscan una experiencia más relajada, también hay bodegas y viñedos donde se pueden degustar vinos de primera.

Iglesia Maimará Este destino argentino ganó el premio de "Best Tourism Villages", impulsado por la ONU. Gentileza - Argentina.gob.ar

Cómo ir hasta Maimará

Llegar a este destino es bastante fácil desde distintos puntos del país. El acceso principal se realiza desde San Salvador de Jujuy, que cuenta con aeropuerto y conexiones terrestres. Desde ahí, el recorrido continúa por la Ruta Nacional 9, atravesando la quebrada y ofreciendo vistas panorámicas durante todo el trayecto.

El viaje en auto dura poco más de una hora, pero también, para quienes no quieren manejar, existen servicios de transporte público que conectan la capital provincial con distintas localidades de la zona, incluyendo a Maimará. En cuanto al alojamiento, el pueblo ofrece opciones para distintos presupuestos. Hay hosterías, cabañas y hospedajes familiares, muchos de ellos administrados por los propios habitantes.