La verdura recomendada por nutricionistas para reforzar la ingesta de magnesio + Agregar ámbito en









El magnesio es un mineral que ayuda a regular los mecanismos del sueño. No obstante, advierten que no se debe consumir solo en verduras en reemplazo de tratamientos médicos.

El magnesio diario es recomendado para muchas mujeres, ya que puede regular los mecanismos cerebrales asociados al sueño. Magnific

Nutricionistas recomiendan una verdura que puede reforzar la ingesta de magnesio, un mineral que ayuda a la regulación del sueño. No obstante, advierten que no se debe consumir en reemplazo de tratamientos médicos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de una porción de espinaca cocida, que puede aportar cerca de la mitad del magnesio diario recomendado para muchas mujeres, ya que puede regular los mecanismos cerebrales asociados al sueño.

Aunque no reemplaza los tratamientos médicos ni funciona como un sedante, especialistas en nutrición señalan que incorporarla de forma sostenida a la dieta puede ayudar a cubrir déficits frecuentes.

Espinaca hervida, la verdura que potencia la ingesta de magnesio La recomendación fue planteada por la nutricionista registrada Christa Brown, consultada por Real Simple. La profesional sostiene que, antes de recurrir a suplementos, conviene revisar si la alimentación habitual aporta suficientes nutrientes relacionados con el descanso, entre ellos el magnesio.

Una taza de esta hortaliza cocida contiene alrededor de 157 miligramos del mineral, equivalente a la mitad de las necesidades diarias. Gentileza - VeggieHarvest El dato que ubica a la espinaca entre las verduras de mayor interés nutricional es su elevado aporte de magnesio después de la cocción: una taza de esta hortaliza cocida contiene alrededor de 157 miligramos del mineral, una cantidad equivalente a la mitad de las necesidades diarias de muchas mujeres adultas.

La diferencia frente a la espinaca cruda es considerable: una taza de hojas sin cocción aporta cerca de 24 miligramos. El cambio no responde a que el calor cree más magnesio, sino a que las hojas reducen mucho su volumen durante la cocción y permiten consumir una mayor cantidad de vegetal en una porción similar. Los aportes del magnesio El magnesio participa en funciones del sistema nervioso y muscular, además de intervenir en múltiples procesos metabólicos. En materia de sueño, la hipótesis nutricional apunta a su relación con el ácido gamma-aminobutírico, conocido como GABA, un neurotransmisor que contribuye a reducir la actividad neuronal. También se lo asocia con la respuesta del organismo al estrés, que puede dificultar el descanso nocturno.

Temas Nutrición

sueño

Wellness