Así es el Bothynus indiosolari, la nueva especie de escarabajo que encontraron en el norte argentino y nombraron en honor al artista + Agregar ámbito en









Un grupo de investigadores del CONICET y la Fundación Azara descubrió un nuevo ejemplar en el noreste del país y decidió bautizarlo en homenaje al icónico músico nacional.

El icónico músico nacional fue homenajeado por la comunidad científica con una nueva especie de escarabajo descubierta en el noreste del país.

El mapa de la biodiversidad argentina sumó un hito sorprendente y singular. Tres científicos nacionales descubrieron una nueva especie de escarabajo que habita en las provincias de Chaco y Misiones, y decidieron rendir tributo a la cultura nacional bautizándolo en honor al Indio Solari.

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El trabajo de investigación, llevado adelante por Tomás A. F. Favier Dubois, Mariano G. I. Ibarra Polesel y María R. Urcola, fue publicado en la revista especializada Zootaxa. El descubrimiento evidencia cuánta biodiversidad permanece oculta en el noreste argentino, aportando datos clave para entender cómo se distribuyen estas especies en su hábitat.

Bothynius indiosolari, la nueva especie de escarabajo Identificado formalmente como Bothynus indiosolari, el insecto pertenece a la familia de los escarabajos rinoceronte (subfamilia Dynastinae) y al grupo de especies Bothynus ascanius, un género con presencia desde el sur de México hasta Argentina.

Físicamente, se trata de un ejemplar de tamaño mediano que oscila entre los 15 y los 20 milímetros de longitud, caracterizado por un cuerpo ovalado de superficie lisa y brillante cuyos tonos varían del negro profundo al marrón oscuro. Aunque guarda similitudes morfológicas con otra especie cercana (Bothynus ovalatus), los investigadores pudieron validar la creación de esta nueva categoría gracias a una estructura más robusta y ancha, sumado al análisis detallado de sus parámetros externos y genitales.

La decisión de denominarlo en honor al Indio Solari responde a una práctica habitual en el ámbito científico para homenajear a grandes personalidades de la cultura, buscando tender puentes entre la investigación académica y la divulgación popular. Así, la emblemática figura del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota quedó inmortalizada oficialmente en los registros de la fauna sudamericana.

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